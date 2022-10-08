كلوب يعلق على مستوى محمد صلاح.. وتغيير مركزه





علق الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي على الحديث عن هبوط مستوى الدولي المصري محمد صلاح مع “الريدز” هذا الموسم بسبب تغيير مركزه ليكون على الجناح بشكل أكبر من دخوله لعمق الملعب.

وعن حقيقة تغيير مركز صلاح، قال كلوب لشبكة “سوني سبورتس” قبل مواجهة فريقه وأرسنال المقررة الأحد في قمة المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز: “مركز صلاح لم يتغير ولم أطلب منه أشياء مختلفة عن المواسم الماضية، الأمر يتعلق فقط بعدم ظهور الفريق في أفضل مستوياته”.

وأضاف: “نحن لا نقدم أفضل ما لدينا وهناك بعض لحظات الجمود في مستوانا، وهو ما يتسبب في ذهابنا إلى الأطراف في العديد من الأوقات التي نحتاج فيها للقيام بذلك”.

وأكمل المدرب الألماني: “بالطبع نحن بحاجة لصلاح في مثل هذه المواقف، ولكننا نحتاجه أيضا في العمق لتشكيل خطورة على مرمى الخصم، لذلك الملاحظة ليست خاطئة لكننا نعمل على زيادة المرونة بالفريق”.

ماذا حدث داخل ليفربول؟

يعاني ليفربول هذا الموسم من سوء النتائج خاصة في الدوري الإنجليزي وسط تراجع مستوى صلاح وعدم قدرته على مساعدة فريقه مثلما اعتاد خلال السنوات الماضية.

لم يهز النجم المصري، الذي توج بلقب هداف الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، الشباك سوى 4 مرات في 10 مباريات خاضها مع ليفربول في الموسم الحالي في مختلف المسابقات.

ليفربول جمع 10 نقاط فقط من أصل 21 ممكنة في الدوري الإنجليزي، كما تعرض لهزيمة كبيرة في بداية مشواره في مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام نابولي بنتيجة 1-4، قبل أن يستعيد توازنه بفوزين متتاليين على أياكس وغلاسكو رينجرز.

سكاي نيوز