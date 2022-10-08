السودان.. عاصفة ترابية وأمطار متوقعة في (13) ولاية





قالت وحدة الإنذار المبكّر في السودان، إنّه من المتوقّع نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في شمال وشمال غرب البلاد.

وتوقّعت الهيئة العامة للأرصاد الجويّة في السودان، هطل أمطار غزيرة في النيل الأبيض، جنوب دارفور، غرب كردفان، شرق دارفور، وسنار، وجنوب كردفان.

وقالت وحدة الإنذار المبكّر بحسب تعميمٍ صحفي، السبت، إنّ ولايات الجزيرة، النيل الأزرق، شمال كردفان، القضارف، شمال دارفور، وسط دارفور، وشمال كردفان.

وأشارت إلى أنّ الفاصل المداري يمرّ اليوم شمال كسلا، جنوب عطبرة، شمال شندي والأبيض، وجنوب الجنينة، وشمال نيالا، وجنوب الفاشر.

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