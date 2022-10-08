مصرع شاب سوداني على يد فتاة بقلب الخرطوم





لقي شاب مصرعه طعنآ بسكين على يد فتاة بقلب الخرطوم وسط ذهول المارة

، وحسب صحيفة الدار أن الفتاة اقدمت على قتل الشاب( ح.ع) بالسكين، لاسباب لم يكشف عنها بعد، عليه تم تبليغ الشرطة التى هرعت الى مكان وقوع الجريمة وتم التحرز على مسرح الجريمة وبموجب اورنيك جنائى ارسل الجثمان للمشرحة لمعرفة اساب الوفاة والقت الشرطة القبض على افتاة ودون لها بلاغ تحت المادة130 من القانون الجنائى المتعلق بالقتل العمد وتم التحرز على اداة الجريمة السكين، وتواصل الشرطة التحرى مع الفتاة لتقديمها للعدالة.

الصيحة