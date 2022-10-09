لهذا السبب.. طلب منها الزواج فصفعته!





تحول عرض زواج رومانسي إلى صدمة لجمهور إحدى مباريات البيسبول، حينما صفعت الفتاة المتقدم لخطبتها على وجهه. وفي المباراة التي اجتمعت خلالها الحشود، لمشاهدة فريق تورونتو بلو جايز وهو يواجه فريق بوسطن ريد سوكس، تفاجأ الجمهور أن ينتهي عرض ألكسندر كوردا للزواج من خطيبته نهاية مأساوية.

فقد شوهد، ألكسندر يتقدم لحبيبته بعرض الزواج، حاملاً بيده خاتماً مصنوعاً من السكاكر. وعندما اكتشفت صديقته أن الخاتم مزيف، أصابتها الدهشة وصفعته على وجهه، بينما تعالت صرخات المشجعين من هول الصدمة. ومن غير المعروف ما إذا كان عرض الزواج قد أجهض أم لا.

صحيفة البيان