بالفيديو.. امرأة تفاجئ زوجها وتضبطه في موعد غرامي مع زميلته في العمل





تداولت وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأمرأة تضبط زوجها في موعد غرامي مع زميلته في العمل.

وأظهر الفيديو الرجل وهو يتناول العشاء مع زميلته في العمل، وفجأة تدخل عليهما زوجته.

وقالت الزوجة للرجل : ” تتناول العشاء معها بدلاً من أن تقضي اليوم معنا أنا والأولاد؟” .

ووجهت حديثها للمرأة الأخرى قائلة : ” تعلمين أن لديه أولاد ، أنت مقززة، أنت مقرفة” .

امرأة تضبط زوجها في موعد رومانسي مع زميلته في العمل 😬

pic.twitter.com/udmhMMpq1g — Celebs Arabic (@CelebsArabic) October 7, 2022

صحيفة المرصد