وجبة برجر تصدم سيدة.. ماذا وجدت داخل الشطيرة؟





من حين لآخر، تعتاد السيدة البريطانية ليان دالي طلب وجبة برجر من سلسلة مطاعم شهيرة، وفي آخر وجبة صُعقت عندما همّت بتناول الشطيرة.

وجدت السيدة بين دفتي الشطيرة قلمًا رصاص، وعندما اتصلت بخدمة العملاء لتسجيل شكوى، فاجأها الموظفون كذلك برد غير متوقع.

حاول موظفو خدمة العملاء تهدئة العملية الغاضبة، ولكن بطريقة زادت من حدتها وغضها، إذ أخبروها بأنه “لا داعي للقلق، إنه مجرد قلم رصاص”.

وبحسب موقع “timesnownews”، قال الموظف الذي تلقى اتصال السيدة المتضررة من الوجبة الصادمة: “إنه مجرد قلم رصاص، وليس كحلًا للعين”.

وأمام هذا الرد الصاعق، أعادت السيدة الوجبة إلى المطعم الشهير، وأصرت على استراداد ثمن الوجبة، وسرعان ما انتشرت الواقعة وبلغت المسؤولين عن المطعم.

وقالت إدارة المطعم الشهير: “نعتذر عن التأثير الذي خلفه هذا الحادث، وأجرينا تحقيقا، ونؤكد أن السلسلة تسعى لتقديم أفضل تجربة للعملاء وأعلى جودة ممكنة للوجبات”.

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