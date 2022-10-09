بالفيديو.. مختص يكشف عن أفضل عشبة لعلاج تكيس المبايض وتأخر الدورة الشهرية وخلل الهرمونات





كشف الدكتور خليل الصباح، عن أفضل عشبة، مفيدة، لعلاج تكيس المبايض وتأخر نزول الدورة الشهرية، وخلل الهرمونات.

وأوضح “الصباح” خلال مقطع فيديو، شاركه عبر تطبيق “تيك توك”، أن عشبة “كف مريم”، هي من أفضل الحلول لهذه المشاكل التي تعاني منها أي فتاة.

وأما عن طريقة التحضير، أفاد، أنه تُغلي المياه، ثم يتم نقع العشبة بها، لمدة ٣٠ دقيقية، محذرًا من غلي العشبة مع الماء لأن ذلك يؤثر على فوائدها بشكل كبير.

ولفت “الصباح” إلى أهمية الاستمرار على تناول هذه العشبة من شهر إلى شهر ونصف صباحًا ومساءً.

صحيفة المرصد