تصفيات اليورو: صدام مكرر بين إيطاليا وإنجلترا.. ومنافسة صعبة لفرنسا





أجريت قرعة التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024، اليوم الأحد، في مدينة فرانكفورت الألمانية.

ومن المقرر أن تستضيف ألمانيا يورو 2024، في الفترة من 14 يونيو/ حزيران إلى 14 يوليو/ تموز.

وشهدت القرعة صداما بين هولندا وفرنسا في المجموعة الثانية، كما سيتنافس المنتخب الإيطالي مع إنجلترا في المجموعة الثالثة، بعد أن تواجها في نهائي اليورو الماضي وبطولة دوري الأمم الأوروبية الجارية.

وجاءت القرعة كاملة، كالآتي:

المجموعة الأولى: إسبانيا – اسكتلندا – النرويج – جورجيا – قبرص.

المجموعة الثانية: هولندا – فرنسا – جمهورية أيرلندا – اليونان – جبل طارق.

المجموعة الثالثة: إيطاليا – إنجلترا – أوكرانيا – مقدونيا الشمالية – مالطا.

المجموعة الرابعة: كرواتيا – ويلز – أرمينيا – تركيا – لاتفيا.

المجموعة الخامسة: بولندا – التشيك – ألبانيا – جزر الفارو – مولدوفا.

المجموعة السادسة: بلجيكا – النمسا – السويد – أذربيجان – إستونيا.

المجموعة السابعة: المجر – صربيا – الجبل الأسود – بلغاريا – ليتوانيا.

المجموعة الثامنة: الدنمارك – فنلندا – سلوفينيا – كازاخستان – أيرلندا الشمالية – سان مارينو.

المجموعة التاسعة: سويسرا – الكيان الصهيوني – رومانيا – كوسوفو – روسيا البيضاء – أندورا.

المجموعة العاشرة: البرتغال – البوسنة – ايسلندا – لوكسمبورج – سلوفاكيا – ليختنشتاين.

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