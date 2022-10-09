رونالدو على رادار فريق أميركي.. ما علاقة بيكهام؟





لا يزال مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مجهولا، في وقت رجحت فيه تقارير رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي في يناير المقبل.

ويعاني “الدون” من الجلوس على مقاعد بدلاء “الشياطين الحمر” في الموسم الحالي، الأمر الذي يؤكد أن المدرب إيريك تين هاغ أخرجه من حساباته.

ووفق ما ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن فريقا في الدوري الأميركي دخل على الخط ويسعى لإقناع رونالدو بالانضمام إلى صفوفه في الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويتعلق الأمر بفريق إنتر ميامي الأميركي، الذي يملكه النجم الإنجليزي المعتزل ديفيد بيكهام.

وقال المصدر، نقلا عن الصحفي البرتغالي بيدرو ألميدا، إن بيكهام تواصل مؤخرا بشكل مباشر مع كريستيانو رونالدو لمحاولة إقناعه بالانضمام إلى “MLS” في عام 2023.

وأضاف: “من بين الأسباب وراء الرغبة في الاستفادة من خدمات رونالدو، هي الرحيل المحتمل للأرجنتيني غونزالو هيغواين.. قد يكون الدون البديل المثالي”.

وتابع: “لطالما كان بيكهام يطمح إلى التعاقد مع ليونيل ميسي، لكن العودة المنتظرة للنجم الأرجنتيني إلى برشلونة في الصيف المقبل، قد تجعل هذه الخطوة صعبة”.

سكاي نيوز