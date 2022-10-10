بفضل فنجان قهوة.. زوجان يكتشفان كنزاً ثميناً





اكتشف زوجان بريطانيان كنزاً ثميناً بفضل فنجان قهوة سقط على أرضية منزلهما.

وكان الفنجان قد وقع في مطبخ المنزل القديم الواقع شمال مدينة يوركشاير في بريطانيا، ليكون سبباً في العثور على كنز أثري من 264 قطعة نقدية يعود تاريخه للقرن الثامن عشر، حسبما أفاد موقع «بوابة الوطن» نقلاً عن «ديلي ميل» البريطانية.

وأدى سقوط الفنجان إلى كسر جزء صغير من أرضية المطبخ، ما دفع الزوج إلى محاولة إصلاحه، ليكتشف أمراً مذهلاً، بعدما وجد عملات معدنية داخل كوب من الخزف المصقول.

وسرعان ما أصبح الزوجان حديث الساعة، نظراً إلى حظهما البالغ في العثور على هذا الأمر، وسرعان ما اتجهت الأنظار نحوهما من قبل المنصات الإعلامية في مختلف دول العالم.

واتصل الزوجان بإحدى الشركات المتخصصة في عقد المزادات الكبرى، وأوضح لهما أحد الخبراء أن الاكتشاف الأثري يتمثل في مجموعة عملات معدنية تعود للفترة الواقعة ما بين عامي 1610 إلى 1727، أي في عهود كل من جيمس وتشارلز الأول حتى جورج الأول.

وشهد المزاد الخاص بالعملات إقبالاً كبيراً، إذ شارك فيه أشخاص من حول العالم، للحصول على العملات المعدنية التي تقدر قيمتها بـ754 ألف جنيه إسترليني.

صحيفة البيان