بالفيديو.. اللحظات الأخيرة للفنان هشام سليم داخل العناية المركزة قبل وفاته





نشرت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، فيديو عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، قالت إنه للساعات الأخيرة بحياة الفنان هشام سليم.

وقالت عيدان إن الفيديو يوثق آخر لحظات سليم حينما كان في غرفة العناية المركزة، وقد صوره أحد العاملين في المستشفى.

وظهر سليم من على سرير المرض موصولاً بأجهزة التنفس الاصطناعية، كمن يحاول التلويح لمن يسجل الفيديو.

وكتبت تعليقاً: “آخر فيديو للمرحوم هشام سليم من المستشفى بالعناية المركزة قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة”، وأكملت كلامها بدعاء للراحل.

صحيفة المرصد