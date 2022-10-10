شكوى للكاف تهدد استمرار القمة في الأبطال





تفيد متابعات (المصادر)، أن مجلس المريخ المنتخب في جمعية الإستاد برئاسة “آدم سوداكال”، قدم شكوى للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” ضد الاتحاد السوداني.

وبحسب ما تحصلت عليه الصحيفة، أشارت الشكوى أن الاتحاد منح الرخصة لفريقي القمة وهما غير مستوفيين للشروط.

وبحسب ما علمت “الصيحة”، تم تقديم الشكوى مطلع الأسبوع الماضي وتوضيح المخالفات الموجودة لدى الناديين في ملف الرخصة، ومنها مخالفة النظام الأساسي للهلال للنظام المعياري للاتحاد السوداني والفيفا، وتعيين المدير التنفيذي للمريخ والموظفين والأجهزة الفنية من جهة غير شرعية، وعدم تمتع الناديين بالاستقلالية من خلال تدخلات الاتحاد العام السابقة في المريخ، إلى جانب تعيينه لجنة تطبيع للهلال وقبوله إشراف المفوضية على جمعية النظام الأساسي التي عقدها النادي في وقت سابق.

وطالب المجلس الذي يقوده “آدم سوداكال” في الشكوى بتحويل الاتحاد السوداني إلى لجنة الانضباط بالكاف، مع الإشارة لأن الشكوى تهدد باستبعاد الناديين الكبيرين من المسابقات الأفريقية حال ثبت للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بعد التحقيق من صحة المعلومات الواردة في الشكوى وحصول الناديين على الرخصة بتجاوز للائحة من الاتحاد السوداني.

صحيفة الصيحة