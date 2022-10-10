الغربال: قُمنا بعمل جيد لكن لم نتأهّل بعد .. وشكراً “سيمبا”





أكد قائد الهلال، محمد عبد الرحمن، أن مباراة فريقه أمام الشباب التنزاني عصر السبت الماضي كانت غاية في الصعوبة.

وتعادل الهلال مع الشباب في ذهاب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا بملعب بنجامين مكابا بالعاصمة دار السلام..

وقال الغربال في تصريحات مصوّرة لوسائل الإعلام التنزانية: المباراة جاءت صعبة بالنسبة لنا، لكن الحمد لله اللاعبون قاموا بعمل جيد.

وتابع: الجولة لم تنتهِ بعد، سنعود للسودان ونعد أنفسنا بشكل جيد لمباراة الإياب من أجل التأهل للمرحلة القادمة من البطولة.

وأشاد قائد الهلال بالفريق الخصم قائلاً: يانغا فريق جيد جداً وكما ذكرت سنعد أنفسنا بشكل ممتاز لتقديم أداء افضل في السودان.. وأشكر جماهير سيمبا التنزاني على دعمه لنا.

ورداً على سؤال من الإعلام التنزاني حول مدى استفادة الأزرق في إعداده من مباريات الدوري، قال الغربال: الدوري السوداني لم يبدأ بعد لذا كل تركيزنا على دوري أبطال أفريقيا فقط.

صحيفة الصيحة