بابكر سلك يكتب: إتعلمنا فيهو
*الشباب التنزاني ده هو الفريق الذي تعلمنا فيهو الجويات .
*في ستة وتمنين وبدار السلام وأمام الشباب التنزاني ده جلبنا أول بطولة جوية سودانية للبلد دي.
*ومن ديك وعييييك .
*وبدأت عبارة من غيرنا .
*ولي الليلة من غيرنا .
*من غيرنا يعطي لهذا الشعب معنى أن يعيش وينتصر.
*معنى أن يمشي المطار.
*من غيرنا ذهب للمطار؟.
*بي شارع المطار ساي مافي زول جا .
*لذا نحتفظ للشباب التنزاني بود ومحبة.
*لأن مجرد ذكر اسم الشباب التنزاني.
*تدخل الفرحة نفوسنا .
*ونستدعي ذكريات سيكافا ون وسيكافا تو وسيكافا ثري ودبي والشارقة.
*ريحة المطار دي البشمها بعرف شذاها ومابخليها.
*والماشماها بقول عففففففنة.
*أيها الناس.
*عندي صاحبي تنزاني.
*من تنزاناب سيمبا.
*قال لي الشباب ده بره بلعب أحسن.
*والدليل قون كا لالا ده.
*قون من بره الاستاد .
*بره البلد يكون كيف؟.
*ياخ قون من جزيرة القرنفل؟.
*القرنفل ذاتو إندهش.
*وواصل قائلاً:
*قون الشباب التاني ده الحكم نقضو ليه؟.
*قلت ليهو أسألني دبل.
*بكون ماقون.
*لأنو لو قون الحكم كان عداهو.
*هو الحكم ذاتو مو إفريقي.
*بكون كان سارح في الجاز.
*باقي قالوا كان موقف عربيتو في صف الجاز.
*بس الكويس الجاز جا كتيييير.
*بكفي الصف كوووولو.
المهم
*الإعداد لليبين ديل لازم يكون بإعداد جميع الأسلحة.
*ليبيا ملشياتها كتيييرة .
*ويجب أن لا نعتمد على الأمم المتحدة وحقوق الإنسان.
*ناس حفتر ديل لابعرفوا إنسان ولاحقوق .
*لازم نمسك(جاز)صاح من البداية .
*لتخطي هذه العقبة الجاز لازم يكون فرش.
*ترخي بتتدردق طوالي.
*جاز بس .
*تملا يا أيمن الجيبين جاز.
*جاز تنكك وبنكك ده ما بأكل عيش.
*بالذات لو جازك في بنكك وزول عرف رقم المرور.
*كورة لاتتحمل خطأ وحيد.
*ناهيك عن أخطاء ياغرايري.
*أيها الناس.
*كمبالي والجزولي أصغر أتنين وأفضل أتنين(كرشوم براهو).
*عشان كدة قلنا بناء فريق البطولات ببدأ من تحت.
*تخيل الجزولي وكمبالي بعد تلاتة سنين؟.
*لو ماجوا الكورة بجيبوا تلاتة أقوان في أي كورة .
*خصص جيب يا أيمن للصغار.
*المهم .
*السماكة بقولوا لو شفت الكوارة أعرف في بلطي.
*والكوارة شوهدت في الأبيض بالهبل.
*أيها الناس.
*إن تنصروا الله ينصركم.
*أها .
*نجي لي شمارات والي الخرتوم.
*والينا المكلف علينا.
*في حكومة ولا مافي ورينا؟.
سلك كهربا ننساك كيف والكلب قال حمدوك جاي ولا قال لي بجي مالو ماجا؟.
وإلى لقاء.
سلك
صحيفة الانتباهة