بابكر سلك يكتب: إتعلمنا فيهو





*الشباب التنزاني ده هو الفريق الذي تعلمنا فيهو الجويات .

*في ستة وتمنين وبدار السلام وأمام الشباب التنزاني ده جلبنا أول بطولة جوية سودانية للبلد دي.

*ومن ديك وعييييك .

*وبدأت عبارة من غيرنا .

*ولي الليلة من غيرنا .

*من غيرنا يعطي لهذا الشعب معنى أن يعيش وينتصر.

*معنى أن يمشي المطار.

*من غيرنا ذهب للمطار؟.

*بي شارع المطار ساي مافي زول جا .

*لذا نحتفظ للشباب التنزاني بود ومحبة.

*لأن مجرد ذكر اسم الشباب التنزاني.

*تدخل الفرحة نفوسنا .

*ونستدعي ذكريات سيكافا ون وسيكافا تو وسيكافا ثري ودبي والشارقة.

*ريحة المطار دي البشمها بعرف شذاها ومابخليها.

*والماشماها بقول عففففففنة.

*أيها الناس.

*عندي صاحبي تنزاني.

*من تنزاناب سيمبا.

*قال لي الشباب ده بره بلعب أحسن.

*والدليل قون كا لالا ده.

*قون من بره الاستاد .

*بره البلد يكون كيف؟.

*ياخ قون من جزيرة القرنفل؟.

*القرنفل ذاتو إندهش.

*وواصل قائلاً:

*قون الشباب التاني ده الحكم نقضو ليه؟.

*قلت ليهو أسألني دبل.

*بكون ماقون.

*لأنو لو قون الحكم كان عداهو.

*هو الحكم ذاتو مو إفريقي.

*بكون كان سارح في الجاز.

*باقي قالوا كان موقف عربيتو في صف الجاز.

*بس الكويس الجاز جا كتيييير.

*بكفي الصف كوووولو.

المهم

*الإعداد لليبين ديل لازم يكون بإعداد جميع الأسلحة.

*ليبيا ملشياتها كتيييرة .

*ويجب أن لا نعتمد على الأمم المتحدة وحقوق الإنسان.

*ناس حفتر ديل لابعرفوا إنسان ولاحقوق .

*لازم نمسك(جاز)صاح من البداية .

*لتخطي هذه العقبة الجاز لازم يكون فرش.

*ترخي بتتدردق طوالي.

*جاز بس .

*تملا يا أيمن الجيبين جاز.

*جاز تنكك وبنكك ده ما بأكل عيش.

*بالذات لو جازك في بنكك وزول عرف رقم المرور.

*كورة لاتتحمل خطأ وحيد.

*ناهيك عن أخطاء ياغرايري.

*أيها الناس.

*كمبالي والجزولي أصغر أتنين وأفضل أتنين(كرشوم براهو).

*عشان كدة قلنا بناء فريق البطولات ببدأ من تحت.

*تخيل الجزولي وكمبالي بعد تلاتة سنين؟.

*لو ماجوا الكورة بجيبوا تلاتة أقوان في أي كورة .

*خصص جيب يا أيمن للصغار.

*المهم .

*السماكة بقولوا لو شفت الكوارة أعرف في بلطي.

*والكوارة شوهدت في الأبيض بالهبل.

*أيها الناس.

*إن تنصروا الله ينصركم.

*أها .

*نجي لي شمارات والي الخرتوم.

*والينا المكلف علينا.

*في حكومة ولا مافي ورينا؟.

سلك كهربا ننساك كيف والكلب قال حمدوك جاي ولا قال لي بجي مالو ماجا؟.

وإلى لقاء.

سلك

صحيفة الانتباهة