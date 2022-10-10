بعد إعلان شيرين.. فنانات لم يخجلن من الكشف عن عمرهن الحقيقي





احتفلت الفنانة شيرين عبدالوهاب بعيد ميلادها، أثناء إحيائها لحفل غنائي على مسرح الأوبرا بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بحضور والدتها وابنتيها. واوقفت شيرين حفلها لتقول على المسرح وهي تقف وسط إبنتيها: «على فكرة أنا عندي 39 سنة ومش عايزة كلام كتير في الموضوع دا، ادنهاردة أمي بتزغرط، قولت لها فرحانة على إيه بقى عندي 42 سنة».

لم تكن شيرين عبدالوهاب الفنانة الأولى التي تكشف عن عمرها الحقيقي على الملأ، فبالرغم من أن الكثير من النجمات، يخشين الاعتراف بأعمارهنّ الحقيقية، إلا أن هناك أخريات يتباهين بأعمارهن خلال استضافتهن في البرامج، أو من خلال الإجابات على تساؤلات الجمهور عبر السوشيال ميديا، مؤكدات أنهن لا يخشين التقدم في السن.

المصري لايت يستعرض معكم أبرز 4 فنانات لم يخجلن من الكشف عن عمرهن الحقيقي بسهولة ودون تعقيدات.

روبي

كشفت الفنانة روبي، في آخر لقاء لها عبر برنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عن سنها الحقيقي، قائلة إنها تبلغ من العمر 40 عامًا، ونصحت جمهورها خلال اللقاء بأن يكثروا من شرب المياه، للحفاظ على البشرة نضرة طوال الوقت.

رانيا يوسف

كشفت الفنانة رانيا يوسف، عن عمرها الحقيقي خلال استضافتها في برنامج «معكم»، مع الإعلامية منى الشاذلي، وقالت إنها تبلغ من العمر 44 عامًا، وكان هذا التصريح في 25 أكتوبر 2018، أي أن عمرها الآن 48 سنة.

ليلى علوي

كشفت الفنانة ليلى علوي خلال حلولها ضيفة على “أبلة فاهيتا” أنها من مواليد عام 1962، أي تبلغ من العمر الآن 60 عاما.

رضوى الشربيني

كشفت الإعلامية رضوى الشربيني، عن عمرها الحقيقي وذلك من خلال نشرها صورة من عيد ميلادها، على صفحتها الشخصية على موقع «فيسبوك»، في سبتمبر الماضي، وقالت فيها: «أنا كده تميت ٤١ سنة ومش عارفه أنا كده كبرت ولا إيه.. ربنا يستر بقى».

نشوى مصطفى

وفي شهر مايو الماضي، كشفت الفنانة نشوى مصطفى عن سنها الحقيقي، خلال برنامجها «بنت البلد» الذي تقدّمه على قناة «صدى البلد»، قائلة: «الآن 56 عاماً، ولم يسبق لي الاتصال بأي مخرج لطلب المشاركة في عمل فني باستثناء مسلسل الاختيار».

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