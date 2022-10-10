صفعها على وجهها.. وصلة ضرب من شاب لفتاة أمام المدرسة تثير الجدل





أثار مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، غصبا واسعا بين المتابعين والأهالي، حيث يظهر في المقطع شاب يصفع فتاة على وجهها أمام مدرستها.

طالب الأهالي بضرورة التحقيق في هذه الواقعة وضبط الشاب مرتكب هذا الفعل والتحقيق معه، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، إلا أن شهود العيان أكدوا أن الفتاة لم تحرر محضرا بالواقعة.. فما القصة؟

شاب يصفع فتاة أمام مدرستها

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول طنطا بمديرية أمن الغربية بحدوث مشاجرة أمام بوابة إحدى المدارس، وكذا الفيديو المتداول عن الواقعة.

حدثت المشاجرة أمام بوابة إحدى المدارس في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وذلك خلال دخول الطلبة الفترة المسائية، حيث كان هناك حديث بين طالبة وطالبين قبل دخول المدرسة.

تطور الحديث إلى مشادة كلامية بين الطرفين بسبب المزاح، ثم تطورت لمشاجرة تبادلوا خلالها التعدى بالضرب “صفع على الوجه”، حيث صفع الشاب الطالبة وتعدى عليها بالضرب دون حدوث أي إصابات.

قامت ناظرة المدرسة، باصطحاب الطرفين إلى داخل المدرسة وإجراء الصلح بينهم، حيث رفض الطرفان تحرير محضر بالواقعة.

عقوبة التعدي بالضرب

وفقا للمادة 240 من قانون العقوبات، إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة، يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري.

وإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.

صدى البلد