ضبط شبكة إجرامية بحوزتها (300) حبة مخدرة





ألقت الشرطة القبض على شبكة إجرامية تنشط في ترويج مخدر الترامادول مكوّنة من شخصين وبحوزتهما عدد (300) حبة مخدرة ترامادول أحمر بمنطقة أمبدة .

وأفاد المكتب الصحفي للشرطة، الاثنين، أنّ شعبة عمليات كرري الفيدرالية، قامت بنصب كمين محكم وإجراء مبايعة وهميّة مزدوجة أسفرت عن توقيف متهمين اثنين وبحوزتهما عدد (300) حبّة مخدّرة ترامادول أحمر، وذلك بمنطقة أمبدة، بعد بعد عملية مداهمة واسعة النطاق، وتفتيش دقيق لإحدى المنازل بالحارة 17 ومنزل آخر بدار السلام.

وأضاف: ”على ضوء ذلك تمّ اقتيادهما لقسم الشرطة بدائرة الاختصاص واتّخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهما توطئة لتقديمهما للمحاكمة.

صحيفة السوداني