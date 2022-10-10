السودان .. أمطار غزيرة متوقّعة في 7 ولايات





تقول الأرصاد إنّه من المتوقّع ارتّفاع درجات الحرارة.

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد الجويّة في السودان، هطل أمطار غزيرة في القضارف، النيل الأزرق، سنار، الجزيرة، النيل الأبيض، غرب كردفان، وجنوب كردفان.

وقالت وحدة الإنذار المبكّر بحسب تعميمٍ صحفي، الأثنين، إنّه من المتوقّع نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في شمال وشمال البلاد.

وقالت إنّه من المتوقّع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في أجزاء متفرّقة من ولايات كسلا، نهر النيل، شمال كردفان، الخرطوم، جنوب دارفور، وسط دارفور.

باج نيوز