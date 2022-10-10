لماذا سيغيب ميسي عن مواجهة “الباريسي” المهمة في أبطال أوروبا؟





شعرت الجماهير الرياضية بالدهشة بعدما غاب ليونيل ميسي عن التدريب الأخير لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل انطلاق المواجهة الهامة على ملعب “حديقة الأمراء”، الثلاثاء، ضد ضيفه بنفيكا البرتغالي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وكشفت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، الإثنين، أن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، لا يمكنه المشاركة في المواجهة ضد بنفيكا في أبطال أوروبا، بسبب الإصابة التي تعرض لها مع باريس سان جيرمان في منافسات الدوري الفرنسي قبل عدة أيام.

وتابعت أن الجهاز الطبي لفريق باريس سان جيرمان قام بطمأنة الأرجنتيني على أن إصابته لا تشكل خطراً على حالتة الجسدية، بعدما خضع ليونيل ميسي إلى علاج طوال نهاية الأسبوع الماضي، لكنه لا يريد المخاطرة بخوضه اللقاء ضد بنفيكا

وأوضحت أن الجهاز الفني لفريق باريس سان جيرمان، بقيادة المدرب كريستوف غالتييه، لا يريد جعل ميسي يلعب في المباراة ضد بنفيكا في أبطال أوروبا، أو مواجهة “الديربي” المنتظرة أمام أولمبيك مرسيليا الأحد القادم في الدوري الفرنسي، لأن موعد انطلاق مونديال قطر اقترب كثيراً.

واختتمت أن ليونيل ميسي سيغيب عن لقاء هام ضد بنفيكا في أبطال أوروبا، حيث يرغب باريس سان جيرمان بحسمه من أجل مواصلة التربع على عرش الصدارة، التي يقتسمها مع منافسه (7 نقاط لكل منهما)، لكنه الآن يضع أعينه على مونديال قطر، وهو الأهم بالنسبة له

العربيه نت