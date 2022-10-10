كرستيانو رونالدو يسجل هدفه رقم 700 مع الأندية





حقق مانشستر يونايتد، فوزًا ثمينًا على مضيفه إيفرتون (2-1) الأحد، على ملعب جوديسون بارك، ضمن لقاءات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح إيفرتون التسجيل في الدقيقة (5) عبر أليكس أيوبي، وعدل أنتوني النتيجة لمانشستر يونايتد في الدقيقة (15)، قبل أن يمنح كريستيانو رونالدو الأفضلية للشياطين الحمر، بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة (44).

وبحسب شبكة “سكواكا” للإحصائيات، وصل رونالدو إلى هدفه رقم 700 في مسيرته الاحترافية مع الأندية، بواقع 450 هدفًا رفقة ريال مدريد، و144 هدفًا بقميص مانشستر يونايتد، و101 هدف مع يوفنتوس، و5 أهداف رفقة سبورتنج لشبونة.

وتمكن “الدون” من التسجيل في جميع الدوريات التي شارك بها، على مدار آخر 20 موسمًا، بدايةً من موسم (2002 – 2003).

يذكر أن هدف رونالدو، اليوم، هو الأول له في البريميرليج، هذا الموسم، وسبق أن أحرز هدفا وحيدا في الدوري الأوروبي.

العربيه نت