توموري: لازلت غاضبا من الخسارة أمام تشيلسي في “أبطال أوروبا”





تعهد فيكايو توموري، مدافع فريق ميلان الإيطالي، بتقديم فريقه لأداء مغاير لما كان عليه في المباراة التي خسرها أمام تشيلسي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا الاسبوع الماضي، حينما يلتقي الفريقان مجددا في ملعب “سان سيرو” غدا الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن المدافع توموري كان محبطا من الخسارة التي تلقى فريقها بنتيجة صفر /3 في غرب العاصمة البريطانية لندن الاسبوع الماضي.

لكن المدافع الإنجليزي البالغ من العمر 24 عاما نجح في نفض غبار تلك الهزيمة، حينما سجل هدفا في المباراة التي فاز بها فريقه على يوفنتوس 2 / صفر يوم السبت الماضي.

غير أن المدافع الإنجليزي المولود في كندا، أكد أن فريقه لازال مصمما على تصحيح الأخطاء في مباراة العودة بالمجموعة الخامسة والتي ستقام على ملعب ميلان.

وقال توموري: “في الحقيقة كنت غاضبا للغاية بعد مباراة تشيلسي، لذلك كان ذلك شعوري”.

وأضاف: “بالطبع أنا سعيد بالتسجيل في مرمى يوفنتوس، لكنني كذلك لازلت أشعر بالغضب من هذا الأداء، وكان لا بد من نسيانه تماما”.

وأوضح توموري: “لقد كان من الجيد تسجيل هدف على أي حال، لكنني كنت غاضبا للغاية من أدائنا أمام تشيلسي، لم نلعب بالطريقة التي نلعب بها منذ أن كنت هنا”..

ويحتل ميلان المركز الرابع برصيد 20 نقطة في ترتيب الدوري الإيطالي.

العربيه نت