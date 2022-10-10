السعودية تعلن عن تسهيلات للمصريين لأداء العمرة





أعرب وزير الحج والعمرة السعودي دكتور توفيق بن فوزان الربيعة اليوم الاثنين، عن سعادته بزيارته الأولي لمصر وأكد أن الهدف منها تعزيز التعاون بين البلدين، كاشفا عن تسهيلات للمصريين لأداء العمرة.

وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي عقده بمقر سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة أنه عقد عدة اجتماعات مع وزراء الداخلية والأوقاف والسياحة ومفتي الجمهورية إلي جانب عدد من الشركات العاملة في مجال العمرة وذلك لتسهيل قدوم المعتمرين من مصر، مؤكدا أنه لم يحدد أعداداً معينة لقدوم المعتمرين من مصر وكشف عن تسهيلات لقدوم المرأة لأداء العمرة بدون قيود وأن المرأة تستطيع أداء العمرة بدون محرم أو صحبة آمنة .

وقال الدكتور الربيعة انه استعرض مع المسؤولين الخيارات والحلول الرقمية المتنوعة التي تقدمها منصة “نسك”، بهدف تسهيل قدوم المعتمرين المصريين إلى مكة المكرمة والزوار إلى المدينة المنورة بأنواع متعددة من التأشيرات لتأدية مناسكهم.

وأضاف انه خلال تلك اللقاءات تم إلقاء الضوء علي التطورات التي تمت في الحرمين بتكلفة تقدر بـ 200 مليار ريال وتطوير مطار الملك عبد العزيز وإنشاء القطار السريع بين مكة والمدينة وتطوير المشاعر المقدسة في مني وعرفات بالشراكة مع كافة جهات المملكة الي جانب التحول الرقمي للحصول على تـأشيرة العمرة عبر 10 مواقع خلال 24 ساعة دون أي قيود ومداها من 30 يوم إلي تسعين يوما .

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