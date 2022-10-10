هل يشارك؟.. أنشيلوتي يوضح موقف كورتوا من كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة





كشف كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن موقف البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى الفريق الملكي من المشاركة في الكلاسيكو ضد برشلونة.

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم صوب ملعب “سانتياجو “برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد، عصر الأحد المقبل، لمتابعة كلاسيكو الدوري الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة.

وتحوم الشكوك حول مشاركة تيبو كورتوا في مباراة الكلاسيكو، بسبب معاناته من إصابة في القدم اليسرى تعرض لها مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، والتي أبعدته عن آخر 3 مبايات خاضها ريال مدريد.

وأبعدت الإصابة كورتوا عن اللعب مع الفريق الملكي أمام كل من أوساسونا وخيتافي في الدوري الإسباني، وشاختار دونتسيك الأوكراني في دوري أبطال أوروبا.

كارلو أنشيلوتي تحدث عن إمكانية مشاركة حارسه الأساسي أمام برشلونة وقال خلال تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” المدريدية: “كورتوا أفضل بكثير الآن”.

وأضاف قائلا: “الخطة هي أن يعود إلى التدريبات الجماعية معنا يوم الخميس المقبل، وأن يكون جاهزا لمباراة الأحد”.

تيبو كورتوا

وأتم كارلو أنشيلوتي حديثه في هذا الصدد بقوله: “تحدثنا إليه اليوم، وهو الآن أفضل بكثير”.

جدير بالذكر أن كورتوا خرج من قائمة الريال لمباراة شاختار دونتسيك مساء الثلاثاء، في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

كورتوا (30 عاما) كان قد شارك في 9 مباريات مع ريال مدريد في كل المسابقات قبل الإصابة، حافظ على نظافة شباكه خلالها 3 مرات واستقبل مرماه 6 أهداف.

وتحمل مباراة الكلاسيكو المقبلة أهمية كبيرة كون الفريقان يتربعان على قمة ترتيب الليجا بنفس الرصيد (22 نقطة) بعد مرور أول 8 جولات.

العين الإخبارية