“تنمروا عليه وشتموه على المنبر”.. تفاصيل وفاة إمام مسجد بعد إهانته من المصلين





توفي إمام مسجد مصري بعد أن قام عدد من المصلين بالتنمر عليه ومحاولة إخراجه من المسجد.

وقال شهود أنه أثناء انتظار المصلين داخل أحد المساجد بمحافظة المنوفية تمهيدا لحضور خطيب الجمعة وإلقاء الخطبة وحال تغيبه بادر عدد من المصلين بالدفع بالشيخ المتوفي للصعود لمنبر المسجد على غير رغبة مجموعة أخرى من المصلين. حسب ” وسائل إعلام” مصرية.

وأثناء قيام المتوقي بإلقاء الخطبة بادر عدد من الأهالي بالتنمر عليه ووجه لهم أحدهم شتائم وسباب وقاموا بمحاولة إخراجه من المسجد.

وعلى إثر ذلك، تعرض الإمام لأزمة نفسية أثناء عودته لمنزله وحاول عدد من الأهالي تقديم الاعتذار له، إلا أنه لم تمر سوى ساعات قليلة وتوفي إثر إصابته بأزمة قلبية جراء الواقعة.

صحيفة المرصد