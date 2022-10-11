بالفيديو.. «طلب من أنوشكا الارتباط بشرط».. الكينج محمد منير يكشف سبب عزوفه عن الزواج:«لاقيت نفسي كبرت»





يحتفل مُحبي وعاشقي الفنان محمد منير، اليوم الموافق 10 أكتوبر، بعيد ميلاده الـ68، وذلك من خلال مشاركة الرواد لكثير من الصور ومقاطع الفيديو الخاصة به، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، احتفاءًا بعيد ميلاد الكينج.

وبهذه المناسبة، تشارك «المصري لايت» جمهور الكينج، الاحتفال بعيد ميلاده، باستعراض إجاباته في أوقات مختلفة من حياته عن سبب قدومه على الزواج.

البداية من آخر حوارات منير التي أجراها مع الفنانة إسعاد يونس، عبر شاشة «Dmc»، في مارس من العام الماضي، حيث كشف خلال الحلقة عن عدم تعمده للعزوف عن الزواج: «أنا مش متعمد عدم الزواج أو عدم الإنجاب والله، أنا فجأة لاقيت نفسي كبرت وبقيت في عمر الـ 60، بس أنا فاتح الباب، ممكن بكرة أتجوز أو بعد بكرة عادي يعني».

من سؤال «صاحبة السعادة» للفنانة أنوشكا، التي عبرت عن حيرتها من الأمر نفسه، حينما حل منير ضيفًا على برنامج «ساعة صفا»، في فترة أواخر التسعينيات، وعبر تقرير أعده البرنامج لمنير، سألته أنوشكا عن عدم زواجه لكن بصيغة مختلفة، قائلة:«أنا مابتجوزش لأنه صعب أوفق ما بين مستقبلي الفني والأمومة والخلفة وتربية أسرة، أنما أنت سهل عليك تلاقي بنت الحلال، وأتكتب أنك حاطت عينك على واحدة كده أو كده، فأنا هسألك هل صحيح أنك كنت حاطت عينك على واحدة قريبة؟».

سؤال واجه منير بابتسامة عريضة، ثم أخذ يثنى على كلمات أنوشكا، ومن ثم أجابها مازحًا: «هي عاملة مشكلة لنفسها أنها عايزة تتجوز وبتقارن أن الشغل شاغلها، عايز أقولها أنا موافق نتجوز وهي تقعد في البيت وهغني ليا وليكِ».

إجابات متباينة ربما يشترك فيها ما أشار إليه الكينج عن تقدمه في العمر، لكن بالرجوع إلى أحد حواراته القديمة، والتي قام بإخراجها جميل المغازي، للتلفزيون المصري، حيث كان لا يزال منير في ريعان الشباب، أجاب الكينج عن سؤال جمهوره ومحبيه الحائر قائلًا: «عشان سني صغير، وأنا مجربتش ومشوفتش حد انتحر بعد ما اتجوز كلهم قاعدين متجوزين ومبسوطين، وربنا يسهل».

المصري لايت