ضبط (3) أطنان من المواد الغذائية الخاصة بالأطفال منتهية الصلاحية في بقالة معروفة بشرق النيل





تمكنت إدارة المخالفات متمثلة في قسم الصحة بشرق النيل، من ضبط مواد منتهية الصلاحية تقدر بـ(3) أطنان بشارع الوالي سوبر ماركت.

ووجه مدير ادارة إزالة المخالفات بفتح بلاغ جنائي في مواجهة صاحب البقالة تحت المادة (82) من القانون الجنائي والمادة (4 و 5 و 10 و11) من قانون الصحة والمادة (34) و (51) من المرسوم الولائي سنة 2022م والتحفظ على المواد المنتهية.

وكشف السيد مدير إدارة المخالفات الأستاذ النور الوالي، عن استمرار إدارته في متابعة العمل والتفتيش الدوري للمحلات التجارية وكشف المتلاعبين بحياة المواطنين وحثهم المواطنين على ضرورة إكمال الأدوار مع المحلية في التبيلغ عن المتلاعبين بحياة المواطن.

ولوحظ أن جملة المضبوطات من المواد الغذائية خاصة بالأطفال.. كما وجه سيادته بضرورة حرص المواطنين علي معرفة تاريخ الإنتاج والانتهاء في المنتج قبل الاستهلاك.

صحيفة اليوم التالي