الكشف عن مصير مشاركة نجم برشلونة في الكلاسيكو أمام ريال مدريد





كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو عن فرص الفرنسي جول كوندي، مدافع برشلونة، في اللحاق بموقعة ريال مدريد، في الكلاسيكو يوم الأحد.

وزعمت العديد من التقارير مؤخرا، أن كوندي تعافى من الإصابة، وسيلحق بمباراة برشلونة وإنتر في دوري الأبطال غدا الأربعاء، ثم مواجهة ريال مدريد في الليجا.

موقف كوندي من الكلاسيكو

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إن هذه الأنباء غير صحيحة، حيث إن كوندي مستبعد تماما من المشاركة في مباراة إنتر، بينما تواجده في الكلاسيكو شبه مستحيل.

وأشارت إلى أن الفترة المقدرة لتعافي كوندي من الإصابة تتراوح بين 3 و4 أسابيع، وإذا اعتمد أطباء برشلونة الحد الأدنى من فترة التعافي، فإن كوندي سيلحق بالكلاسيكو.

وذكرت أنه في حالة الإصابات العضلية المشابهة لوضع كوندي، لا ينصح الأطباء باللجوء إلى الحد الأدنى من فترة التعافي.

وكشف أن الجهاز الفني لبرشلونة يفضل أيضا التعامل بحذر مع العائدين من الإصابة، لذا من الصعب جدا أن يشارك كوندي في الكلاسيكو.

بوابة فيتو