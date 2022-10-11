بعد شعوره بالندم.. ما موقف ريال مدريد من العفو عن مبابي؟





بات الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان هو محور الأحداث في عالم كرة القدم خلال الساعات الماضية.

وكانت صحيفة “ماركا” الإسبانية كشفت مفاجأة مدوية، وهي أن مبابي يشعر بالخيانة، حيث لم يتم تنفيذ الوعود التي قدمت له مقابل تجديد عقده لباريس سان جيرمان حتى صيف 2025، ومن ثم رفض الانتقال مجانا إلى ريال مدريد.

مبابي أبلغ مسؤولي سان جيرمان برغبته في الرحيل، ولو يكن ذلك في يناير/ كانون الثاني المقبل، وتحديدا صوب ناديه المفضل ريال مدريد، وإن كان النادي الفرنسي يحبذ مغادرته إلى ليفربول لسوء علاقته مع العملاق المدريدي.

وفي ظل هذه التطورات، تكثر الأسئلة حول موقف ريال مدريد من إمكانية التفكير مجددا في ضم مبابي بعدما حدث في الصيف الماضي، حيث خالف اللاعب وعوده للنادي الملكي، وقرر بشكل مفاجئ البقاء في فريق العاصمة الفرنسية.

برنامج “التشيرينجتو” التلفزيوني الإسباني الشهير أكد أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لا ينوي غلق الباب أمام إمكانية ضم مبابي، حتى بعد ما حدث منه في الصيف الماضي.

بيريز ومعه إدارة ريال مدريد كانوا يدركون بأن مبابي سيشعر بالندم الشديد على خطوة استمراره في باريس ورفضه النادي الملكي، لكن المفاجأة هي أن هذا الأمر حدث بعد 5 أشهر فقط على تجديد عقده مع سان جيرمان حتى صيف 2025.

وتدرك إدارة ريال مدريد أن مسألة ضم مبابي في يناير تكاد تكون مستحيلة، بل أن التفكير في استقدامه خلال الصيف المقبل، لن يكون سهلا بسبب انهيار العلاقة كليا بين النادي الملكي ونظيره الباريسي بسبب مبابي نفسه وأيضا مشروع دوري السوبر الأوروبي الذي يدعمه الريال ويرفضه باريس.

يذكر أن يشعر مبابي لا يشعر بالراحة هذا الموسم في سان جيرمان تحت قيادة المدرب كريستوف جالتييه، سواء في طريقة اللعب أو أدواره القيادية داخل غرفة خلع الملابس.

العين الإخبارية