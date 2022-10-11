علاج الصداع.. 6 طرق بسيطة سريعة المفعول





غالباً ما يهاجمك الصداع من دون سابق إنذار ليدمِّر يومك ويقلل من إنتاجيتك ويعكّر صفو مزاجك، لكن لحسن الحظ قدّم الخبراء بعض الطرق الطبيعية لكبحه.

يحدث الصداع لعدة أسباب منها الإجهاد والجفاف والوراثة والمرض والحساسية والإصابات والالتهابات والتغيرات الهرمونية والتغيرات في الطقس وتناول بعض الأدوية، وحتى الروائح القوية من بين الأمور المسببة لوجع الرأس.

الصداع النصفي.. الأعراض والأسباب والأنواع

من الشائع أن مسكن الألم يقضي على الصداع، ولتوفير الوقت والقدرة على العودة إلى العمل أو تجنّب الألم نميل إلى استخدامه، رغم أن هذا سلوك مضر للغاية.

كل مسكن ألم له آثار جانبية، ويمكن أن يؤدي تناول مسكنات الألم على المدى الطويل إلى مشاكل في القلب والأوعية الدموية وتلف الكبد، فضلاً عن العديد من مشكلات الجهاز الهضمي.

علاج الصداع.. طرق طبيعية

الصداع أحد أكثر أنواع الألم شيوعاً، ويمكن أن يكون منهكاً بشكل خطير، لكن قبل أن تصل إلى دواء من دون وصفة طبية، إليك الطرق للمساعدة في التخلص من الألم، وفقاً لموقع eatthis.

1- الترطيب

عندما يهاجمك الصداع فإن أول شيء تريد القيام به هو الحصول على بعض مسكنات الألم، لكن قبل تناولها قد ترغب في تجربة الوصول إلى كوب من الماء.

أحد أكثر أسباب الصداع شيوعاً هو الجفاف، فعندما لا يحتوي جسمك على سوائل كافية يمكن أن يتسبب ذلك في انقباض الأوعية الدموية ما يؤدي إلى الشعور بالألم.

يساعد شرب الماء على إعادة ترطيب الجسم ويمكن أن يخفف آلام الصداع في كثير من الأحيان، إضافة إلى أنهطريقة طبيعية وخالية من الأدوية لتقليل الألم.

2- تناول الأدوية

إهمال تناول الدواء في موعده أو التوقف عن تناوله فجأة دون استشارة الطبيب من أبرز عوامل الصداع، وإضافة إلى ذلك، يمكن أن تسبب بعض مضادات الاكتئاب والأدوية المضادة للنوبات، الصداع إذا لم يتم تقليلها تدريجياً.

نتيجة لذلك، من المهم تناول الأدوية الموصوفة والتشاور مع الطبيب قبل إجراء أي تغييرات على نظام الدواء، للمساعدة في منع ظهور الصداع.

3- الجلوس في مكان مظلم

قد يبدو هذا غريباً، لكن مجرّد الجلوس في وضع مريح في غرفة مظلمة وباردة قد يساعد في التخلص من الصداع.

للحصول على مساعدة إضافية، يمكنك تجربة العلاج بالروائح الذي يتضمن ببساطة استخدام الشموع والزيوت الأساسية أو الروائح العطرية العلاجية.

يمكن أن يكون للروائح تأثيرات قوية على الجسم، وفي حين أنها يمكن أن تسبب الصداع فإنها يمكن أن تخففه أيضاً، حيث يشعر بعض الناس بالراحة من رائحة النعناع أو اللافندر أو الأوكالبتوس أو إكليل الجبل أو البابونج.

4- تجنب بعض الأطعمة

بالنسبة للبعض يرتبط الصداع بما يأكلونه، وتشمل الأطعمة الأكثر شيوعًا: الشوكولاتة والقهوة والبيتزا والأطعمة التي تحتوي على مادة MSG والأطعمة المحفوظة بالنترات وبعض أنواع الجبن.

بدلاً من ذلك، جرّب السلطة والخضراوات الورقية حتى لو لم يكن ذلك ممتعاً، فضلاً عن المكسرات والفلفل الحار وبذور اليقطين والكرز.

5- النوم

عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم هو سبب شائع للصداع، فإذا كنت تعمل بانتظام لساعات طويلة أو تعاني من مشاكل في النوم قد تكون معرضًا لخطر الإصابة بالصداع.

ويمكن أن يؤدي الحرمان من النوم إلى حدوث الصداع النصفي والصداع الناتج عن التوتر، لذا من الضروري الحصول على قسط كافٍ من النوم.

6- تجنب الجوع

يسبب الجوع في بعض الأحيان الصداع، حيث تنخفض مستويات السكر في الدم عندما نتخطى وجبات الطعام أو نقضي فترات طويلة بدون طعام، ما يؤدي إلى الشعور بالدوار والتعب والصداع.

إذا شعرت بالجوع فحاول تناول وجبة خفيفة، وهناك احتمالات أنها ستفعل المعجزات لصداعك ومزاجك.

العين الإخبارية