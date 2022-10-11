بعد تداول مقطع فيديو.. أول تعليق من الخضيري بشأن حقيقة المشي حافي القدمين على السيراميك يٌسبب جلطة





علق الدكتور فهد الخضيري، على مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأحد الاشخاص المصابين بجلطة، يحذر من المشي على السيراميك وقت البرد ، مؤكدا أن طبيبه أخبره أن إصابته بجلطة جاءت نتيجة المشي حافي القدمين.

وقال الخضيري عبر صفحته الرسمية بـ “تويتر” ، ” يتداول مقطع عن أن المشي حافي على السيراميك سبب جلطة وهذا غير صحيح ولا يوجد أي ربط علمي او طبي بذلك “.

وأضاف:” ولكن المشي حافي القدمين على السيراميك البارد قد يكون له أضرار بسيطة كالبرد وأحد أنواع الحساسية وما يشبه الروماتيزم في أعراضه وكذلك بعض عدم الارتياح من برودة القدمين لكن ليس جلطة “.

يتداول مقطع عن ان المشي حافي على السيراميك سبب جلطة وهذا غير صحيح ولا يوجد اي ربط علمي او طبي بذلك ولكن المشي حافي القدمين على السيراميك البارد قد يكون له اضرار بسيطة كالبرد وأحد انواع الحساسية وما يشبه الروماتيزم في اعراضه وكذلك بعض عدم الارتياح من برودة القدمين لكن ليس جلطة

شاهد : مصاب بجلطة يحذر من المشي حافي القدمين على السيراميك وقت البرد.. ويكشف ما حدث له#الدولار #السناب pic.twitter.com/4wDNOvWxHI — مشاهير دوت كوم (@thae2172) October 11, 2022

مزمز