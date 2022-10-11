معالجة نفسية تكشف دور الراحة وأهميتها في تجديد النشاط اليومي





أكدت المعالجة النفسية ياسمين مدكور على أهمية حصول الأشخاص على أوقات راحة خلال يومهم الطبيعي، لتجديد نشاطهم.

جاءت تصريحات ياسمين مدكور على هامش ملتقى ارتباط السلامة الرقمية بالصحة النفسية الذي تنظمه منصة تيك توك في القاهرة، بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية.

وقالت مدكور: “يجب أن نتعلم كيفية التوقف ومنع أنفسنا عن بعض الأشياء التي ترهقنا، على سبيل المثال نبتعد عن الهاتف في بعض الأوقات من يومنا، من خلال وضعه في مكان بعيد عن الذي تتواجد به، خاصة أثناء فترة النوم، حتى لا نتجه لاستخدامه عند الاستيقاظ”.

وأضافت: “الإنسان يحتاج إلى راحة من 5 إلى 10 دقائق كل ساعة يومياً، لمساعدة نفسه على تنشيط صحته الذهنية”.

وأتمت: “الشعور بالملل يكون طبيعياً إذا لم يحصل الأشخاص على راحة كافية خلال يومهم الطبيعي، وهو ما يترتب عليه الكثير من العوامل السلبية”.

البيان