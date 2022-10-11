شرط جزائي ضخم في عقد هالاند.. وحظر إنجليزي





ذكرت تقارير صحفية مساء الثلاثاء، أن عقد النجم النرويجي إيرلينج هالاند مع مانشستر سيتي، يحتوي على شرط جزائي باهظ.

ووفقا لما أكده موقع “ذا أثليتيك”، فإن لاشرط الجزائي في عقد هالاد، تبلغ قيمته 175 مليون جنيه إسترليني، يصبح فعالا في العام 2024.

لكن الموقع أضاف في الوقت ذاته، أن الشرط الجزائي سيكون ساري المفعول بالنسبة للأندية خارج إنجلترا، ولا يمكن تطبيقه على الأندية الإنجليزية.

وتابع أن قيمة البند ستنخفض مع مرور الوقت بعد عام 2024.

وهيمن النجم النرويجي على العناوين في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي، قادما من من بوروسيا دورتموند في الصيف.

وسجل هالاند 20 هدفًا في 12 مباراة بكافة المسابقات حتى الآن.

وكانت تقارير إسبانية سابقة، قد أشارت إلى وجود بند “مدريد” في عقد اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، من شأنه أن يمكّن النجم النرويجي من التوقيع مع ريال مدريد في المستقبل.

موقع كووورة