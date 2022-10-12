الكشف عن دواء جديد مضاد للشيخوخة ويطيل العمر





كشف نائب عميد كلية الهندسة الحيوية الروسية، دميتري فيلينسكي، عن دواء جديد مضاد للشيخوخة ويطيل العمر.

وقال دميتري إن الدواء أطلق عليه اسم “بلاستوميتين” المضاد للشيخوخة، وأظهرت النتائج أنه يطيل عمر الحيوانات، بحسب وكالة تاس الروسية.

وظهر تأثير العلاج في الفئران والخميرة وذباب الفاكهة والأسماك والكلاب والأرانب، ومن المرجح طرحه في الأسواق بعد أن يجتاز كامل الاختبارات السريرية المطلوبة.

وأكمل دميتري فيلينسكي: “تم ابتكار مادة SkQ1 – وهي مادة قوية مضادة للأكسدة، قادرة على اختراق الميتاكوندريا ومكافحة اشكال الأكسجين الحرة في موقع إنتاجها”.

واختتم: “على أساس هذه المادة تم ابتكار مضادات للشيخوخة، من بينها قطرات Visomitin ومرهم Exomitin لالتئام الجروح ومستحضرات التجميل MitoVitan، وهذه جميعها متوفرة في الأسواق”.

صحيف المرصد