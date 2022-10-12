بابكر سلك يكتب: سوداليزابيث





*المتأمل للمشهد المريخي لاتعوزه المقدرة لإدراك الموقف الإداري.

*إنقسم المريخ إنقسامات كثيرة.

*كان آخرها الإنقسام بين موردة الحديقة وعباسية الشرعية.

*وأخيراً حدث إنقسام كوني جديد وإنشطار في موردة الحديقة بين حازم وأيمن.

*بقت القصة كومين في المجموعة(أ) وكوم في المجموعة(ب).

*والتلاتة ضد بعض.

*ويقول أنصار حازم أنه استأنف قرار لجنة الإنتخابات (الودى) حازم الخور وجاب أبي جيبين محلو.

*واثقون هم من كسب استئنافهم حسب قولهم.

*لأن المسألة شابها مايشيب الرأس.

*فرئيس لجنة الإنتخابات التي أصدرت القرار بإنهاء تكليف لجنة حازم وتعيين لجنة أيمن ونائبه أوكتاي.

*هو مولانا علي البلولة.

*ويقولون أن مولانا البلولة هو محام أوكتاي في بلاغات مابعد الثورة.

*وأنو الحتة دي فيها(إن).

*ويقول أنصار أب جيبين(مافوكا حاجة).

*ونحن ننتظر لنرى.

*ورانا شنو .

*أما الضلع التالت من أضلع الإنقسام فهو سوداكال .

*ماشغال بي زول الشغلة .

*مقتنع تماماً بأنه الرئيس الشرعي.

*وكل الذي يقوم به إصدار بيان مع كل حدث هو ليس طرفاً فيه ولا من صناعه.

*أيها الناس.

*الملوك مالكين الملكة المتحدة من قاموا لجهل الإنجليز.

*ولما الإنجليز دخلهم الوعي تململوا.

*وبدأت همهمات الاستهجان تعلو رويداً رويداً من لندن وأنت ماشي.

*وبدأ التمرد والحرب الضروس.

*وصل الإنجليز لإتفاق.

*تبقى طبقة النبلاء طبقة نبلاء.

*ولكن لايديرون الدولة تنفيذياً.

*الطبقة المستضعفة تعمل أحزاب وبرلمان وتشكل حكومة علي كيفها .

*تقرر في البرلمان ماتقرر في شأن الدولة.

*ويترفع الأمر للملك للمصادقة فقط لا للموافقة.

*لأنو موافقتو غير مطلوبة.

*واستمر الحال لليوم .

*والمتأمل لهذا المشهد.

*يجد أن سوداكال زي اليزابيث الراحلة.

*كل ما يفعله إصدار البيانات.

*وكل ماتفعله الراحلة اليزابيث هو أن تمهر قرارات الناس بالتوقيعات وبس.

*سوداليزابيث.

*المريخ لايحتاج لبيانات.

*المريخ يحتاج لمواقف واضحة ودولارات جريئة.

*يارئيس تخش الميس وتدفع فيز.

*يامارئيس تنقطنا بسكاتك.

*أيها الناس.

*مايدور بين الأخوين ود الشريف ومزمل مابشبه الصفوة ياشفوت.

*فضوها سيرة .

*ووالله لايجني أحدكما إلا الندم على أية إساءة سقطت منه في حق الآخر.

*المهم .

*لو طلعونا من الماسورة الطلعوا منها القذافي .

*مابطلعونا من البطولة إن أردنا تأهلاً.

*ولو دخلونا في الماسورة الدخلوا فيها القذافي .

*مابدخلونا في دوامة الرهبة.

*أهلي طرابلس يشوف كونفدراليتو وين.

*أيها الناس.

*إن تنصروا الله ينصركم .

*أها.

*نجي لي شمارات والي الخرتوم.

*كان شفت يا والينا .

*تسعة طويلة تاني دورت فينا.

*مبرمجة ولاصدفة يا أخينا؟.

شمارات الكلب .

ننساك كيف والكلب قال الشرطة تقبض موتر والبلد يخشها ألف موتر.

ياكبرياء المينا.

لو غفلنا لاتملت مواتر.

وإلى لقاء.

سلك

صحيفة الانتباهة