بابكر سلك يكتب: سوداليزابيث
*المتأمل للمشهد المريخي لاتعوزه المقدرة لإدراك الموقف الإداري.
*إنقسم المريخ إنقسامات كثيرة.
*كان آخرها الإنقسام بين موردة الحديقة وعباسية الشرعية.
*وأخيراً حدث إنقسام كوني جديد وإنشطار في موردة الحديقة بين حازم وأيمن.
*بقت القصة كومين في المجموعة(أ) وكوم في المجموعة(ب).
*والتلاتة ضد بعض.
*ويقول أنصار حازم أنه استأنف قرار لجنة الإنتخابات (الودى) حازم الخور وجاب أبي جيبين محلو.
*واثقون هم من كسب استئنافهم حسب قولهم.
*لأن المسألة شابها مايشيب الرأس.
*فرئيس لجنة الإنتخابات التي أصدرت القرار بإنهاء تكليف لجنة حازم وتعيين لجنة أيمن ونائبه أوكتاي.
*هو مولانا علي البلولة.
*ويقولون أن مولانا البلولة هو محام أوكتاي في بلاغات مابعد الثورة.
*وأنو الحتة دي فيها(إن).
*ويقول أنصار أب جيبين(مافوكا حاجة).
*ونحن ننتظر لنرى.
*ورانا شنو .
*أما الضلع التالت من أضلع الإنقسام فهو سوداكال .
*ماشغال بي زول الشغلة .
*مقتنع تماماً بأنه الرئيس الشرعي.
*وكل الذي يقوم به إصدار بيان مع كل حدث هو ليس طرفاً فيه ولا من صناعه.
*أيها الناس.
*الملوك مالكين الملكة المتحدة من قاموا لجهل الإنجليز.
*ولما الإنجليز دخلهم الوعي تململوا.
*وبدأت همهمات الاستهجان تعلو رويداً رويداً من لندن وأنت ماشي.
*وبدأ التمرد والحرب الضروس.
*وصل الإنجليز لإتفاق.
*تبقى طبقة النبلاء طبقة نبلاء.
*ولكن لايديرون الدولة تنفيذياً.
*الطبقة المستضعفة تعمل أحزاب وبرلمان وتشكل حكومة علي كيفها .
*تقرر في البرلمان ماتقرر في شأن الدولة.
*ويترفع الأمر للملك للمصادقة فقط لا للموافقة.
*لأنو موافقتو غير مطلوبة.
*واستمر الحال لليوم .
*والمتأمل لهذا المشهد.
*يجد أن سوداكال زي اليزابيث الراحلة.
*كل ما يفعله إصدار البيانات.
*وكل ماتفعله الراحلة اليزابيث هو أن تمهر قرارات الناس بالتوقيعات وبس.
*سوداليزابيث.
*المريخ لايحتاج لبيانات.
*المريخ يحتاج لمواقف واضحة ودولارات جريئة.
*يارئيس تخش الميس وتدفع فيز.
*يامارئيس تنقطنا بسكاتك.
*أيها الناس.
*مايدور بين الأخوين ود الشريف ومزمل مابشبه الصفوة ياشفوت.
*فضوها سيرة .
*ووالله لايجني أحدكما إلا الندم على أية إساءة سقطت منه في حق الآخر.
*المهم .
*لو طلعونا من الماسورة الطلعوا منها القذافي .
*مابطلعونا من البطولة إن أردنا تأهلاً.
*ولو دخلونا في الماسورة الدخلوا فيها القذافي .
*مابدخلونا في دوامة الرهبة.
*أهلي طرابلس يشوف كونفدراليتو وين.
*أيها الناس.
*إن تنصروا الله ينصركم .
*أها.
*نجي لي شمارات والي الخرتوم.
*كان شفت يا والينا .
*تسعة طويلة تاني دورت فينا.
*مبرمجة ولاصدفة يا أخينا؟.
شمارات الكلب .
ننساك كيف والكلب قال الشرطة تقبض موتر والبلد يخشها ألف موتر.
ياكبرياء المينا.
لو غفلنا لاتملت مواتر.
وإلى لقاء.
سلك
صحيفة الانتباهة