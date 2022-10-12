أموال تيري تُفجِّر الأوضاع بالمريخ





أصدر مجلس المريخ المنتخب في جمعية الإستاد برئاسة “آدم سوداكال” مساء أمس، بياناً كشف من خلاله عن تسلمهم لخطاب من “فيفا”، كشف عن إبرام جهة في المريخ لتسوية مع نادي فاركو المصري بشأن الأموال التي حكم بها لصالح المريخ في قضية سيف تيري في وقتٍ سابقٍ، وجاء في البيان ما يلي:

تفاجأنا في مجلس المريخ المُنتخب والشرعي برئاسة سوداكال يوم الاثنين الموافق 10 اكتوبر 2022م بخطاب من لجنة الانضباط بـ”فيفا”، أوضح ذلك الخطاب أن محامي نادي فاركو المصري يؤكد فيه لـ”فيفا” أنهم قد أبرموا تسوية مالية مع نادي المريخ، وأنهم سلموا نادي المريخ حقوقه المالية وفقاً لتلك التسوية في قضية النادي ضد نادي فاركو واللاعب سيف تيري والتي أصدرت فيها غُرفة فَضّ المُنازعات بـ”فيفا”، قراراً قضى بتغريم النادي واللاعب مبلغ (500) ألف دولار إضافةً للفوائد، ونُؤكِّد أننا في مجلس المريخ المُنتخب برئاسة سوداكال لم نكن طرفاً في تلك التسوية، ولم نرسل من جانبنا أي خطاب للفيفا بغرض أي تسوية مع النادي المصري، ونشير إلى ان الخطاب المستلم من قبلنا اليوم (أمس الأول) طالب خلاله محامي النادي المصري برفع العقوبات التأديبية عن نادي فاركو المصري واللاعب سيف تيري، ونؤكد اننا فور تسلمنا لهذا الخطاب قُمنا بمخاطبة لجنة الانضباط بالفيفا، مؤكدين أننا لم نتسلم أي مُستحقات مالية ولم نبرم اي اتفاق أو تسوية مع نادي فاركو المصري، فنحن في مجلس المريخ المنتخب برئاسة سوداكال لا نتلاعب بحقوق النادي ومُكتساباته وليس في قاموسنا أن نطرح حقوق النادي للمساومة الرخيصة بعد ان كسبنا كمجلس شرعي ومنتخب برئاسة سوداكال القضية لصالح نادي المريخ، وتَمكّنا قانونياً من معاقبة النادي المصري واللاعب سيف تيري وتغريمهما مبلغ (500) ألف دولار، إضافةً لعقوبات تأديبية تصل للإيقاف لفترتي تعاقد وإيقاف اللاعب سيف تيري لـ(4) أشهر عن مزاولة أي نشاط رسمي يتعلّق بكرة القدم، ونشير أنه عقب مخاطبتنا للجنة الانضباط بالفيفا قامت مشكورة بالرد الفوري علينا، مؤكدة أنها خاطبت النادي المصري واللاعب سيف تيري وسيتضح ما تم بهذا الخصوص وقد أمهلتهما فقط (6) أيام لتوضيح الحقيقة فيما يتعلق بما تم من تسوية نعتبرها نحن في مجلس المريخ المنتخب برئاسة سوداكال جريمة في حق نادي المريخ وجماهيره، لأن تلك الجهة سعت لرفع العقوبات عن النادي المصري واللاعب سيف تيري، وفي ذلك استفزازٌ كبيرٌ لجماهير ونادي المريخ، ففاركو وسيف تيري استحقا العقوبات التأديبية، ونؤكد أننا في مجلس المريخ المنتخب برئاسة سوداكال لا يهمنا أي جانب مالي بقدر ما يهمنا أن ينال من تلاعب بحقوق المريخ الجزاء الرادع والمستحق، وعليه نطالب تلك الجهة التي أبرمت التسوية سواء كانت مجموعة حازم غير الشرعية أو مجموعة أيمن أبو جيبين غير الشرعية أن تخرج وتوضح وتقر وتعترف لأننا سنكشف تلك الجهة لجماهير المريخ وللرأي العام الرياضي، ونشير إلى السيد محمد آدم النقي والذي لا يعتبر موظفاً شرعياً أننا سنلاحقك قانونياً ولن تفلت من القانون جراء ما يرتكب من فوضى فيما يتعلق بمكتسبات نادي المريخ، ونؤكد أننا سنلاحق تلك الجهة بالقانون، كما أننا نُحمِّل الاتحاد السوداني لكرة القدم وزر ما يحدث من تلاعب وفوضى قانونية غير مسبوقة بنادي المريخ جعلت مُكتسبات النادي مُهدّدة ورهنا للتلاعب عبر أيادٍ عابثة سنعمل على وقفها بالقانون، ونؤكد للجميع، حقوق المريخ ستنتزع بقوة القانون من أي كائن من كان.

خطاب فاركو

(الصيحة) تحصلت على تفاصيل جديدة بشأن ملف “أموال المريخ” الخاصة بقضية النادي في مواجهة نادي “فاركو المصري” واللاعب “سيف تيري”.

ونجحت الصحيفة في الحصول على صورة من الخطاب الذي بعث به النادي المصري عبر مستشاره القانوني “نهاد حجاج” للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” يطلب فيه رفع العقوبات عن النادي بعد أن توصّل إلى تسوية مع المريخ.

ويفيد الخطاب الذي تحصّلت (الصيحة) على صورة منه، أنّ المريخ أرسل لنادي فاركو المصري خطاباً بتاريخ “22 سبتمبر 2022” يفيد فيه بنهاية النزاع بعد التوصل إلى تسوية، كما يشير خطاب النادي المصري إلى أنه أرفق مستنداً يوضح أنه حوّل مبلغ “300 ألف دولار” من حسابه إلى حساب نادي المريخ وفقاً لاتفاق التسوية وهو ما دفعه للمطالبة برفع العقوبة عن النادي واللاعب.

وبحسب التاريخ الذي أشار إليه خطاب النادي المصري، فإنّ التسوية التي تمت بين المريخ والنادي المصري تمّت في عهد لجنة التسيير السابقة التي كان يقودها “حازم مصطفى” وتشير تفاصيلها إلى أن فاركو سيقوم بتسديد الأموال على ثلاثة أقساط الأول بقيمة “300 ألف دولار” والثاني بقيمة “125 ألف دولار” والأخير بقيمة “100 ألف دولار”.

رد فيفا

كما تحصلت (الصيحة) على تفاصيل جديدة بشأن التطورات المُتسارعة فيما يتعلّق بقضية المريخ مع نادي فاركو المصري واللاعب “سيف تيري” التي حدثت مساء أمس الأول.

وبحسب ما تحصلت عليه الصحيفة، فإن لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم، رفضت الطلب الذي تقدم به نادي فاركو لرفع العقوبات المفروضة عليه في قضية “تيري”، عطفاً على اتفاق التسوية الذي وقعه مع المريخ ودفع بموجبه القسط الأول من التسوية وهو “300 ألف دولار.

وبحسب الخطاب الذي حمل توقيع رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين بالفيفا “ايريكا مونتيمور” الذي حصلت (الصيحة) على صورة منه، فإنّ “فيفا” رفض طلب نادي فاركو برفع العقوبة المُوقّعة عليه، وأشار لأن العقوبات الرياضية الموقعة على مخالفات المادة “17” من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين لا يمكن رفعها بتوقيع اتفاق تسوية.

الانضباط

كما تحصلت (الصيحة) على تفاصيل خطاب تسلّمه المريخ من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” رداً على شكوى دفع بها مجلس المريخ المنتخب في جمعية الاستاد بقيادة “آدم سوداكال” الأسبوع الماضي أشار فيها لعدم التزام فاركو بسداد الغرامة الموقعة عليه لصالح المريخ في قضية تيري.. لجنة الانضباط بالفيفا اكدت في خطابها فتح تحقيق في القضية وأمهلت النادي المصري ستة أيام للرد على ما جاء في شكوى المريخ، وحدّدت تاريخ الثالث نوفمبر موعداً لاتخاذ القرار النهائي.

الخرطوم: ناصر بابكر

صحيفة الصيحة