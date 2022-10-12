القبض على أخطر مروج مخدرات بالبحر الأحمر





ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بولاية البحر الأحمر، فرعية محلية “جبيت”، القبض على أخطر مروج للحبوب الممنوعة بدائرة اختصاصها.

وبالعودة إلى تفاصيل الضبطية بحسب “المكتب الصحفي للشرطة”، أن الضبطية تمت في إطار العمل الميداني الروتيني اليومي لتضييق الخناق على الشبكات الإجرامية التي تنشط في ترويج وتوزيع المخدرات.

وتوفرت معلومة للفرعية بوجود شخص ينشط في المجال، على إثرها شكلت فريقاً ميدانياً مختصاً للمراقبة وجمع المعلومات.

مع الرصد والمتابعة المستمرة،وعبر كمين محكم تم القبض على الهدف وبحوزته (260) حبة من الكبتاجون، واتخذت ضده الإجراءات القانونية اللازمة.

صحيفة اليوم التالي