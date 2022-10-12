5 أسباب رئيسية لارتفاع الكوليسترول.. تجنب التدخين والتوتر





يعد ارتفاع الكوليسترول مصدر قلق صحي كبير، وهو مرض يصيب شريحة واسعة من البشر ومدخل للعديد من الأمراض بينها القلب والسكتة الدماغية.

ويصنف ارتفاع الكوليسترول على أنه حالة صحية خطيرة تصيب عدد كبير من البشر، مثلا في الولايات المتحدة هناك ما يقرب من 94 مليون شخص أكبر 20 عامًا لديهم مستويات كوليسترول إجمالية أعلى من 200 مجم/ ديسيلتر.

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، هناك 28 مليون شخص بالغ في الولايات المتحدة لديهم مستويات كوليسترول إجمالية أعلى من 240 مجم/ ديسيلتر، و7٪ من الأطفال والمراهقين بين 6 و19 عامًا يعانون من ارتفاع إجمالي الكوليسترول.

ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم هو السبب الرئيسي الخامس للوفاة، وأيضا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وكلاهما من الأسباب الرئيسية للوفاة حول العالم.

عادة لا تظهر أعراض هذه المشكلة الصحية، لذا لا يدرك الكثيرون أنهم يعانون مخاطر لمشاكل صحية كبيرة، والحل إجراء فحص الدم باعتباره الطريقة الوحيدة للتحقق من مستويات الكوليسترول في الدم.

الأسباب الرئيسية لارتفاع الكوليسترول

معرفة أسباب ارتفاع الكوليسترول أمر مهم حتى تتمكن من المساعدة في تجنب الحالة التي يمكن الوقاية منها، وتشمل:

1- الإفراط في تناول الكحول

تنص Mayo Clinic على أن “شرب الكحول يمكن أن يزيد من مستوى الكوليسترول الكلي”، بينما توصي مركز السيطرة على الأمراض بأن “يختار البالغون عدم الشرب أو الشرب باعتدال لتقليل مخاطر الأضرار المرتبطة بالكحول”.

2- الإجهاد والتوتر

تشرح عيادة كليفلاند أن “الإجهاد يؤدي إلى تغيرات هرمونية تجعل جسمك ينتج الكوليسترول”.

3- التدخين

التدخين يتسبب في إتلاف الأوعية الدموية ويزيد من احتمالية تجمع الرواسب الدهنية، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض الذي يحذر من أنه يعمل على خفض مستويات كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL).

4- عدم ممارسة الرياضة

يوصي مركز السيطرة على الأمراض بممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة في الأسبوع، بينما تنص كليفلاند كلينك على أن “النشاط البدني مثل التمارين الهوائية يحسن مستويات الكوليسترول لديك، لذا إذا كان لديك وظيفة مكتبية أو تجلس كثيرًا في وقت فراغك فلن ينتج جسمك ما يكفي من الكولسترول الجيد”.

5- حمية سيئة

تناول الكثير من الدهون المشبعة أو المتحولة تشكل مستويات كوليسترول غير صحية، ومن أبرز الأطعمة التي تحويها اللحوم ومنتجات الألبان كاملة، وفقًا لـ”مايو كلينك”.

عوامل الخطر ارتفاع الكوليسترول

تلعب خيارات نمط الحياة التي يمكنك تعديلها دورًا كبيرًا في ارتفاع نسبة الكوليسترول، لكن بعض عوامل الخطر لا يمكنك تغييرها وفقا لموقع eatthis، وهي:

1- السن

الأطفال يمكن أن يكون لديهم كوليسترول غير الصحي، ولكن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 40 عامًا هم أكثر عرضة، ومع تقدمك في العمر تنخفض قدرة الكبد على التخلص من الكوليسترول الضار”.

بينما تنص مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) على أن “خطر الإصابة بارتفاع الكوليسترول لدى الجميع يزداد مع تقدم العمر، لأن مع تقدمنا في العمر لا تستطيع أجسامنا إزالة الكوليسترول من الدم كما كان بإمكاننا عندما كنا أصغر سنًا”.

2- الجنس

تميل النساء إلى الحصول على مستويات أقل من البروتين الدهني منخفض الكثافة مقارنة بالرجال، الذين تكون مستويات من الكوليسترول الجيد أكثر من النساء وفي أي عمر.

3- تاريخ العائلة

يوضح مركز السيطرة على الأمراض (CDC) أن بعض الأشخاص لديهم حالة وراثية تسمى “فرط كوليسترول الدم العائلي” (FH)، وتسبب هذه الحالة مستويات عالية جدًا من البروتين الدهني منخفض الكثافة الضار، وتبدأ في سن مبكرة وتُترك دون علاج وتستمر في التفاقم مع التقدم العمر.

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