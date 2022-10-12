مسلسل لا ينتهي.. رونالدو يقرر تصعيد أزمته مع طفل إيفرتون





رفض البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، رفع راية الاستسلام بشأن الاتهامات الموجهة له منذ فترة طويلة.

وقرر صاحب الـ37 عاما الطعن على اتهام الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم له، بشأن واقعة قيامه بإلقاء هاتف محمول من يد مشجع مراهق.

وتعود الواقعة إلى الموسم الماضي، عندما كان رونالدو يسير في طريقه إلى النفق المؤدي لغرف الملابس عقب هزيمة فريقه في البريميرليج، وقام بإلقاء هاتف محمول من يد مشجع لإيفرتون يبلغ من العمر 14 عاما.

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ومنذ أسابيع، اتهم الاتحاد الإنجليزي اللاعب بارتكاب سلوك غير لائق، وقد يتعرض “الدون” إلى عقوبة حال المضي قدما في هذه التهمة.

رونالدو وطفل إيفرتون

وكان أمام كريستيانو حتى أول أمس الاثنين للرد على الاتهام، وأكد مدربه إريك تين هاج أنه ناقش الأمر مع اللاعب، الذي لن يقبل بهذا الاتهام.

وقال المدرب الهولندي: “لقد تحدثت مع رونالدو حول الأمر، ولن يقبل بهذا الاتهام”، وذلك في مؤتمر صحفي اليوم عشيه المباراة التي يخوضها مانشستر يونايتد وأومونيا نيقوسيا القبرصي في الدوري الأوروبي غدا الخميس.

يذكر أن الأسطورة البرتغالي نجح مؤخرا في تسجيل أول أهدافه بالدوري الإنجليزي، والتي جاءت في شباك إيفرتون نفسه مطلع هذا الأسبوع.

العين الإخبارية