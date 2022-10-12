خطأ في التقدير يضع بن ناصر على أعتاب ليفربول





كشفت تقارير عن اقتراب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر نجم ميلان الإيطالي من الانتقال إلى ليفربول الإنجليزي بسبب خطأ تقديري من إدارة ناديه.

وارتفعت أسهم محارب الصحراء بشكل غير مسبوق منذ بداية الموسم الحالي، بعدما تخلص من شبح الإصابات، واسترجع مستواه المعهود ضامنا مكانة أساسية دون نقاش في تشكيلة ستيفانو بيولي مدرب ميلان.

وكشف موقع “سيمبري ميلان” المتابع لأخبار نادي ميلان عن وقوع إدارة هذا الأخير في خطأ تقديري لا يغتفر مع بن ناصر، موضحا أن مسؤولي النادي كانوا يركزون طيلة الفترة الماضية على قضية واحدة ألا وهي تجديد عقد البرتغالي رافائيل لياو.

وأشار الموقع إلى أن ذلك الأمر جعل مسؤولي ميلان لا يقومون بالمجهودات اللازمة في نفس الوقت لإقناع إسماعيل بن ناصر بالتمديد، رغم أن عقده هو الآخر ينتهي في 2024.

وطلب المصدر ذاته من باولو مالديني المدير الرياضي لميلان العودة للتحرك سريعا، خاصة في ظل ارتباط اسم بن ناصر بالعملاق الإنجليزي ليفربول في الآونة الأخيرة، ووجود نية لدى الأخير لتدعيم خط وسطه المتراجع بلاعب صغير في السن يمنح دماء جديدة لتشكيلة المدرب الألماني يورجن كلوب.

ويتواجد أفضل لاعب في كأس أمم أفريقيا 2019 في موقع قوة تجاه إدارة ناديه، بعدما اقتنع الجميع بأنه عنصر قادر على البروز في المستوى العالي دون إشكال، مما قد يجعله يفكر في الرحيل تجاه الدوري الإنجليزي في حالة وصول عرض رسمي من “الريدز”.

وكان بن ناصر دخل التاريخ، عندما أصبح أول أفريقي وعربي يحمل شارة قيادة ميلان، خلال ممواجهة تشيلسي الإنجليزي في ثالث جولات دوري أبطال أوروبا.

العين الإخبارية