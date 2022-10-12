لصوص يقتلون شيخ بالطريقة التجانية في امدرمان





حوالي الساعة الثالثة صباحا تسلق زوار الليل سور منزل الشيخ محمد بلل بالثورة غرب الحارة 50وحينما شعر بهم الشيخ الوقور محمد بلل استيقظ ووجد امامه احد اللصوص وبدون مقدمات سدد له المتهم طعنة في الصدر وارداه قتيلا في الحال فيما لاذت العصابة بالفرار وفور ابلاغ شرطة غرب الحارات تحرك افرادها لموقع الجريمة بغرب الحارات 50 ترافقهم شرطة مسرح الجريمة حيث قاموا بتطويق المكان وقامت شرطة مسرح الجريمة بعملها القانوني والفني حيال الجثمان من تصوير ورسم كروكي واخذ العينات وبالاورنيك الجنائي تم نقل جثمان الشيخ القتيل علي يد زوار الليل لمشرحة امبدة وبامر تشريح صادر من النيابة وعلي يد البروف محمد احمد الشيخ مديرالمشرحة تم تشريح الجثمان لتحديد اسباب الوفاة وفي موكب حزين تم تسليم جثمان الشيخ القتيل لذويه لمواراته الثرى فيما تسعى شعبة المباحث لفك طلاسم الجريمة والوصول والقبض على المتهمين وشعبة مباحث غرب الحارث قادرة على فك طلاسم كبري البلاغات.

صحيفة الصيحة