“أثبت وجهة نظري”.. كيف علق تين هاج على أزمته مع كريستيانو رونالدو؟





يشهد الموسم الحالي أزمة بين إيريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، ولاعبه كريستيانو رونالدو، تتعلق في عدم مشاركة الأخير بشكل أساسي.

وفسر تين هاج في وقتٍ سابق، سبب عدم الدفع بالنجم البرتغالي في التشكيلة الأساسية، بأن الأخير لم يحضر فترة الإعداد من بدايتها، وهو ما تسبب في انخفاض معدل لياقته البدنية، مؤكدا أنه أحد أهم عناصر الفريق التي سيعتمد عليها.

ورغم تصريحات المدرب الهولندي، إلا أنه ظل يتجاهل رونالدو، وتحديدا في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، واكتفى بمنحه القليل من الدقائق، إذ شارك في 6 من أصل 7 مباريات كبديل، بينما ظهر في التشكيلة الأساسية في أول 3 لقاءات من الدوري الأوروبي.

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وعلق تين هاج مجددا على أزمة مشاركة رونالدو كبديل، في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أومونيا القبرصي بالدوري الأوروبي، غدا الخميس، قائلا: “رونالدو أصبح في شكل أفضل بدنيا وفنيا عن بداية الموسم، وهو ما يدل على أهمية فترة الإعداد لجميع اللاعبين في الفريق”.

وأضاف: “أسعى لدعمه حتى آخر لحظة، في البداية كان الأمر يتعلق بافتقاره للياقة البدنية، وأثبت ذلك مرة أخرى أنه لا يمكن لأحد أن يغيب عن فترة الإعداد للموسم”.

ويستضيف مانشستر يونايتد نظيره أومونيا على ملعب أولد ترافود، مساء الخميس، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الأوروبي.

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وأكد أن دقائق اللعب والمشاركة في يد المدير الفني، لأنه على دراية تامة بأحوال الفريق، موضحا أنه أثبت صحة وجهة نظره في النهاية.

وشهدت المباراة الماضية ضد إيفرتون مشاركة رونالدو كبديل للمصاب أنتوني مارسيال، ونجح في تسجيل هدف الفوز خلال المباراة التي انتهت لصالح فريقه 2-1، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعد ذلك هو الهدف الأول لرونالدو في البريميرليج خلال 7 مباريات خاضها بواقع 268 دقيقة.

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وإجمالا، فإن رونالدو (37 عاما) شارك مع يونايتد في 10 مباريات بكافة المسابقات، أحرز خلالها هدفين وقدم تمريرة حاسمة.

العين الإخبارية