مبابي يثير الجدل.. كريستيانو رونالدو مفاجأة حفل الكرة الذهبية





كشفت تقارير صحفية عن موقف النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كيليان مبابي من حضور حفل الكرة الذهبية لعام 2022.

وتترقب جماهير كرة القدم الكشف عن هوية الفائز بجائزة الكرة الذهبية “البالون دور” لأفضل لاعبي العالم لعام 2022، يوم 17 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، بتنظيم مجلة “فرانس فوتبول”.

الحفل سيكون قبل أقل من شهر من انطلاق نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وذلك يوم 20 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

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مجلة “فرانس فوتبول” كانت أعلنت قبل شهرين عن قائمة تضم 30 لاعبا سيتنافسون على الفوز بالكرة الذهبية لعام 2022، حيث إنه سيتم استبعاد بعض اللاعبين تباعا على مدار يوم الحفل.

كريستيانو رونالدو يحتفل ببنزيما

صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية الشهيرة كشفت عن موقف بعض النجوم من الحضور إلى مسرح “دوشاتليه” في العاصمة باريس لحضور حفل الكرة الذهبية رقم 66.

ووفقا للصحيفة، فإن كريستيانو رونالدو أسطورة ريال مدريد الإسباني السابق ونجم مانشستر يونايتد الإنجليزي حاليا سيكون حاضرا في الحفل للاحتفال بالفوز المتوقع لصديقه كريم بنزيما.

ويعد بنزيما أبرز المرشحين للتتويج بالجائزة، وظهرت في الأيام القليلة الماضية صورة مسربة، لترتيب المرشحين للفوز بـ”البالون دور” لعام 2022″، حيث جاء في الصدارة مهاجم ريال مدريد.

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وسيكون حضور رونالدو على الرغم من انعدام فرصه تقريبا للتتويج بالجائزة بعد الإخفاقات التي تعرض لها الموسم الماضي مع يونايتد وتراجع مستواه.

في المقابل لعب بنزيما 46 مباراة مع “الميرينجي” بمختلف المسابقات سجل خلالها 44 هدفا وصنع 15، وأسهم في تتويج ريال مدريد بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا والسوبر الإسباني، قبل أن يتوج مع انطلاق الموسم الحالي بالسوبر الأوروبي

الغيرة تبعد مبابي عن حفل الكرة الذهبية

في المقابل، أشارت صحيفة “لوباريزيان” إلى احتمالية كبيرة لغياب كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي عن الحفل رغم علاقة الصداقة القوية التي تجمعه ببنزيما.

وفقا للتسريبات التي خرجت مؤخرا، لن يكون مبابي ضمن المراكز الخمسة الأولى حتى في ترتيب الجائزة، وهي الصورة التي لا يسعد بها النجم الباريسي.

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ولا يرغب مبابي في الحضور لمجرد الوجود بالحفل، لاسيما أنه يُولي هذه الجائزة اهتماما كبيرا واعترف سابقا بأهميتها القصوى بالنسبة له.

وخلال مقابلة سابقة له مع صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية قال مبابي: “بالطبع جائزة الكرة الذهبية دليل واضح على أنك أفضل لاعب في العالم”.

وأضاف قائلا: “بالنسبة لي، هذه الجائزة مقياس حقيقي للنجاح، عليك فقط أن ترى الفائزين بها خلال السنوات الماضية، لقد تركوا جميعا كل على طريقته أثرا في تاريخ كرة القدم”.

العين الإخبارية