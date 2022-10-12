مفاجأة.. ليفربول رصد 400 مليون يورو للتعاقد مع مبابي بالميركاتو الماضي





فجرت تقارير صحفية، مفاجأة بشأن محاولة نادي ليفربول الإنجليزي التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وكشف “سانتي أونا” الصحفي بجريدة “فوت ميركاتو” أن ليفربول رصد بالفعل مبلغًا ضخمًا للتعاقد مع كيليان مبابي الصيف الماضي، إلا أن الصفقة لم تكتمل.

وأضاف: أنه بعد أسابيع قليلة من تمديد عقده مع باريس سان جيرمان، أبدت الأندية اهتمامًا بمواصلة السعي نحو التعاقد مع كيليان مبابي، حتى طلب أنتيرو هنريكي المدير الرياضي لباريس سان جيرمان 400 مليون يورو لبيع مهاجمه.

وشدد على أن ليفربول رصد بالفعل 400 مليون يورو للحصول على خدمات مبابي، إلا أن الأمر لم يكتمل.

يذكر أن صحيفة “ماركا” الإسبانية قالت إن العلاقة بين كيليان مبابي وناديه باريس سان جيرمان متوترة تماما، لدرجة أن المهاجم الفرنسي الشاب يفكر في الرحيل في الانتقالات الشتوية بشهر يناير المقبل.

راموس يكشف حقيقة رحيل كيليان مبابي

منناحية أخرى، كشف الإسباني سيرجيو راموس، مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، حقيقة رحيل كيليان مبابي زميله في الفريق الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد سيرجيو راموس في تصريحات لشبكة (RMC Sport) عقب لقاء بنفيكا البرتغالي في دوري أبطال أوروبا، أنه لا يصدق الشائعات حول رغبة كيليان مبابي، في الرحيل في الميركاتو الشتوي المقبل.

وأضاف: “الأمر الوحيد الذي يمكنني قوله هو أنني صديق مُقرب من كيليان مبابي، وفي كل يوم أراه سعيدا للغاية.. لقد جدد العام الماضي، ولا أعتقد أن هذه الشائعات دقيقة، نحن نركز في عملنا، ولا نلقي بالا للأخبار المتداولة”.

وكانت وسائل إعلام فرنسية عديدة قد أشارت إلى أن كيليان مبابي أبلغ إدارة ناديه برغبته في الرحيل عن باريس سان جيرمان في يناير المقبل، لأنه لا يشعر بالسعادة بسبب عدم وفاء النادي بالوعود التي قدمها بنهاية الموسم الماضي من أجل إقناعه بالتجديد عامين آخرين مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

ويعتبر مبابي أن باريس سان جيرمان قد خانه، حيث قدمت إدارة النادي سلسلة من الوعود، معظمها غير ممكن، ليتمكن من الموافقة على تجديد عقده حتى عام 2024.

بوابة فيتو