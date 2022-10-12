سوداكال يكشف ملابسات تسوية المريخ في قضية سيف تيري





كشف مجلس إدارة نادي المريخ برئاسة آدم سوداكال، في بيان رسمي مساء اليوم الأربعاء، هوية الجهة التي تسلمت مبلغا ماليا من نادي فاركو المصري، باعتباره تسوية مالية مع نادي المريخ في قضية اللاعب سيف تيري.

وقال بيان مجلس سوداكال: “تسلمنا في مجلس إدارة نادي المريخ المنتخب برئاسة السيد آدم سوداكال اليوم الأربعاء ما يفيد برد نادي فاركو المصري للجنة انضباط الفيفا حول عملية التسوية العبثية والإجرامية”.

وأضاف البيان أنه “ورد في رد نادي فاركو مستند موقع من حازم مصطفى، يتعلق بعملية التسوية، طالب خلاله برفع العقوبات عن النادي المصري واللاعب سيف تيري إضافة إلى صور من مستند إيداع مالي يشير إلى توريد مبلغ 300 ألف دولار بحساب نادي المريخ”.

وتابع “كما أشار فاركو في رده، إلى أنه تلقى خطابا من الاتحاد السوداني لكرة القدم يفيد بشرعية مجموعة المدعو حازم مصطفى (غير الشرعية) ولم يرفق النادي المصري الخطاب ضمن المرفقات التي أرسلها للجنة انضباط الفيفا”.

وواصل بيان مجلس سوداكال: “نحن في مجلس المريخ المنتخب برئاسة سوداكال نعتبر ما تم جريمة مكتملة الأركان بحق نادي المريخ وجماهيره”.

وأستطرد: “عندما طلب منا الفيفا إرفاق رقم حساب ليتم إيداع مبلغ الغرامة الموقعة على نادي فاركو المصري واللاعب سيف تيري، قمنا بإرفاق رقم حساب نادي المريخ المالي ببنك البركة بالقاهرة، برغم علمنا أنه قد تم تغيير تواقيع السحب فيه لصالح المجموعة غير الشرعية التي أبطلنا أي شرعية مدعاة لها عبر محكمة التحكيم الرياضية الدولية”.

وأردف: “أردنا من هذا الفعل أن تذهب الأموال لنادي المريخ في جميع الأحوال، ومؤخرا عندما نما إلى علمنا أن هنالك محاولات للتسوية والتلاعب بحقوق ومكتسبات نادينا، قمنا بإرفاق رقم حساب يخص نادي المريخ بالخرطوم للفيفا، من أجل أن يتم فيه إيداع الأموال وصونا لها من التلاعب”.

وأشار مجلس سوداكال، إلى أنه رفض أي تسوية مع النادي المصري أو اللاعب، وذلك من باب أن ينالا الجزاء والردع الذي يستحقانه بعد ما ارتكباه من تلاعب وجرم بحق المريخ وجماهيره، وأضاف “بل رفض أي محاولات للتسوية تضمنت مضاعفة مبلغ العقوبة، لأنه لا ينظر للجانب المالي بقدر اهتمامه برد حقوق المريخ وردع المتطاولين ومن يتلاعبوا عليه”.

وأوضح البيان: “اتضح لنا من رد النادي المصري أن حازم مصطفى ومحمد آدم، قاما بعملية تسوية مهينة تعد جريمة مكتملة الأركان في حق نادي المريخ كما يعد عادل أبو جريشة ومهند كمال ضمن هذه المنظومة”.

وأكد أن حازم والموظف غير الشرعي محمد آدم النقي غير مخولان ولا يملكان سندا شرعيا يجعلهما يقومان بهذه الخطوة بالتوقيع نيابة عن نادي المريخ.

وأكد بيان مجلس سوداكال أنه “يعتبر الاتحاد السوداني لكرة القدم، شريكا أصيلاً لحازم وآدم النقي في تجاوزاتهما القبيحة بحق نادي المريخ وجماهيره وبحق القانون وبحق الشرعية والمجلس الشرعي ونحملهم وزر ما آلت له الأوضاع الإدارية الراهنة في نادي المريخ”.

وأتم البيان: “نشير أنه بتاريخ 26 أبريل/نيسان الماضي، كان رد (كاس) في هذه القضية واضحا وهو أن آدم سوداكال هو رئيس نادي المريخ وهو من يحق له التوقيع نيابة عن النادي أو تفويض من ينوب عنه، بينما أشارت إلى أن حازم لا يملك القدرة على التوقيع أو تفويض من ينوب عنه”.

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