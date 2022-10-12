برشلونة ينجو من الخسارة أمام إنتر بسيناريو مثير





حسم التعادل الإيجابي مواجهة برشلونة وإنتر ميلان، بنتيجة (3-3) مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وسجل لإنتر ميلان نيكولو باريلا ولاوتارو مارتينيز وجوسينس في الدقائق 50 و63 و89، بينما سجل لبرشلونة ديمبلي وليفاندوفسكي (هدفين) في الدقائق 40 و82 و(90+2).

وبهذا التعادل رفع إنتر ميلان رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، ورفع برشلونة رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث وقبل جولتين من نهاية دور المجموعات.

بدأ التهديد من الضيوف مبكرًا، بتسديدة قوية من لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان مرت بالقرب من القائم في الدقيقة 3.

وتألق هنريك مخيتاريان لاعب إنتر ميلان في حرمان ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة من تسجيل هدفا في الدقيقة 9، حيث تلقى البولندي كرة عرضية داخل المنطقة من رافينيا وارتقى للتسديد بالرأس لكن الأرميني شتت الكرة من على خط

المرمى.

وكاد دجيكو أن يسجل هدف التقدم للنيراتزوري في الدقيقة 16، إذ تلقى كرة عرضية من الطرف الأيمن، وصوب مباشرة على المرمى لكن الكرة ارتطمت بالعارضة الأفقية قبل أن يشتتها الدفاع الكتالوني.

وتصدى تير شتيجن حارس مرمى برشلونة، لتصويبة قوية من هنريك مخيتاريان لاعب إنتر ميلان في الدقيقة 23.

وتألق أندري أونانا حارس مرمى إنتر ميلان، في التصدي لتصويبة صاروخية من عثمان ديمبلي لاعب برشلونة من على حدود منطقة الجزاء، وحولها إلى الركنية، في الدقيقة 25.

وصوب ماركوس ألونسو لاعب برشلونة، كرة صاروخية من خارج المنطقة، مرت بجانب القائم الأيسر لمرمى النيراتزوري في الدقيقة 28.

ونجح عثمان ديمبلي مهاجم برشلونة في تسجيل هدف التقدم للبلوجرانا، إذ تلقى تمريرة عرضية أرضية داخل المنطقة من سيرجي روبرتو، ووضع الكرة مباشرة في شباك الحارس أندري أونانا في الدقيقة 41.

وكاد رافينيا أن يضيف الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 42، بتصويبة قوية داخل المنطقة، مرت بجانب القائم الأيمن لمرمى أونانا.

وانتهى الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح نيكولو باريلا لاعب إنتر ميلان في تسجيل هدف التعادل للنيراتزوري في الدقيقة 50، حيث تلقى كرة ساقطة في عمق منطقة الجزاء لينفرد تماما بالحارس تير شتيجن، وسدد على يمينه كرة لمست يد

الألماني قبل أن تسكن الشباك.

وصوب ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، كرة على الطائر داخل منطقة الجزاء، مرت بجانب القائم الأيسر في الدقيقة 51.

وتألق تير شتيجن حارس مرمى برشلونة في التصدي لتسديدة رأسية قوية من دومفريس لاعب إنتر ميلان في الدقيقة 57.

وأضاف لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني لإنتر ميلان في الدقيقة 63، إذ تلقى كرة عرضية من كالهانوجلو، واستقبل الكرة وسدد لتصطدم بالقائم الأيسر ثم الأيمن وتسكن الشباك.

وسدد عثمان ديمبلي مهاجم برشلونة كرة قوية على حدود منطقة الجزاء، انتهت بين أحضان أندري أونانا حارس إنتر ميلان في الدقيقة 67.

وسجل ليفاندوفسكي هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 70، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

ونجح ليفاندوفسكي في إضافة الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 82، حيث تلقى كرة عرضية سددها لتصطدم بباستوني وترتد له مجددا ليضعها أسفل يمين الحارس أندري أونانا.

وقتل النيراتزوري المباراة، بهدف في الدقيقة 89، من روبين جوسينس، والذي تلقى كرة عرضية من الطرف الأيمن من لاوتارو مارتينيز ومن لمسة واحدة وضع الكرة أسفل يسار الحارس تير شتيجن.

لكن البارسا لم يستسلم، وتعادل ليفاندوفسكي برأسية قوية على يسار الحارس أونانا في الدقيقة 92، ليبقى آمال البارسا وحتى ولو ضعيفة في البطولة.

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