فيديو مأساوي لشاب تاهَ بالصحراء يلتقط لحظاته الأخيرة قبل موته
وثّق الشاب الأردني الراحل فايز النعيمات، لحظة مفارقته للحياة أثناء فقدانه في صحراء الجفر الأحد الماضي.
وحسب وسائل إعلام أردنية، تَحَدث الراحل “النعيمات” أثناء توثيقه الفيديو، عن تفاصيل مُحزنة عن مأساته قبل وفاته، محاولًا البحث والوصول إلى “إرسالٍ وتغطيةٍ” للتواصل مع الآخرين وطلب النجدة.
وحسب موقع “خبرني” الإخباري، قال الشاب الراحل في الفيديو: إنه سار لأكثر من 200 كيلومتر دون شرب الماء، ودون وصوله للجفر؛ محاولًا إيجاد شبكة اتصال مع قوات البادية.
وعثرت الأجهزة الأمنية، مساء الأحد الماضي، على المواطن الأردني فايز النعيمات متوفى في منطقة فك ضريسة، بعد فقدانه في صحراء الجفر.
وروى النائب عيد النعيمات تفاصيل فقدان ورحيل الشاب فايز، وقال: “إنه خرج برفقة صديقه وابن عمه مساء يوم الخميس الماضي بمنطقة الجفر، وتعطلت بهم المركبة؛ الأمر الذي دفع الراحل للبحث عن نقطة اتصال مع بقاء الآخرين في مكانهما بجوار المركبة المعطلة”.
وتابع: “تم العثور على فايز على بعد 4 ساعات على بُعد 130 كيلومترًا في الشمال الشرقي من الجفر”؛ لافتًا إلى أن الأجهزة الأمنية عثرت يوم الجمعة على صديق وابن عم الشاب فايز وحالتهما الصحية جيدة.
صحيفة سبق