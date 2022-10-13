اغتصاب طفلة بالقضارف وتهديدها بالقتل





ألقت شرطة محلية المفازة بولاية القضارف القبض علي المتهم (ع.م.ع) واتهمته باستدراج طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات تدعى (ز.ط.ن) واغتصابها وتهديدها بقتلها إذا أخبرت أحداً عن الحادثة.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى أنه أثناء عودة الطفلة من المدرسة وفي طريقها إلى منزلهم استوقفها المتهم بالقرب من سكنه وطلب منها الدخول إلى بيته لترى جمال منزله، ومن ثم قام بوضع الشريط اللاصق على فمها وخلع ملابسها واغتضبها وبعد ذلك أعطاها مبلغ (500) جنيه، وهددها بالقتل حال أخبرت أحداً بذلك.

وقال والد الطفلة لـ(اليوم التالي) إن الحادثة مرت عليها (3) أيام، وأكد إلقاء القبض على الجاني ووقال إنه يقبع حالياً داخل السجن.

الخرطوم: رفقة عبدالله

صحيفة اليوم التالي