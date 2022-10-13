المهن الموسيقية: عشة الجبل لن تمنح الرخصة إلا عبر الإجراءات الرسمية





أكد الأستاذ هاشم عبدالسلام المحامي الأمين العام لمجلس المهن الموسيقية والتمثيلية في تصريحات صحفية أن المجلس حريص على القيام بمهامه في تنظيم الساحة الفنية وإيقاف التعديات الحالية على فن الغناء، وقال إن مجلس المهن لا يعرف الواسطة والكباري وعلى كل مؤهل أن يتقدم لنيل رخصة ممارسة المهنة وفق الإجراءات المتبعة والتي تتضمن مقابلة لجنة إجازة الأصوات، وحول المطربة عشة الجبل قال الأستاذ هاشم عبدالسلام إنها لن تمنح الرخصة إلا عبر الإجراءات الرسمية.

صحيفة اليوم التالي