حادث مأساوي وإصابات وسط طلاب جامعة الخرطوم





إدارة جامعة الخرطوم، ثمّنت دور رئيس القافلة عبد المطلب فضل المولى خير الله الكبير، ومحمد أبكر أحمد بخيت ووقفتهما الكبيرة حتى ساعات الصباح الأولى.

أصيب عدد من الطلاب بجامعة الخرطوم قسم الهندسة الزراعية، بإصابات متفاوتة، إثر حادث مأساوي، بولاية النيل الأبيض.

ووفق إعلام جامعة الخرطوم، فإنّ البصّ الذي يقلّ طلاب قسم الهندسة الزراعية جامعة الخرطوم تعرّض إلى حادث مروري بولاية النيل الأبيض، خلال توجه الطلاب إلى رحلة علمية.

وأضاف” وقع الحادث الأربعاء 12 أكتوبر بمنطقة (مبروكة) بالقرب من صينية مدينة (الدويم)، نتيجة لانفجار الإطار الأمامي للبصّ مما أدّى لانحرافه واصطدامه بعربة “دفار” توفي سائقها في الحال”.

وتابع” بينما تعرض سائق بصّ الجامعة لكسر وكدمات، وتمّ إسعافه بالإضافة إلى عدد من الطلاب الذين تعرّض بعضهم لخدوش وكدمات (2 كسر بالرجل، 21 خدوش وكدمات، 1 ضربة بالرأس”.

وأشار إلى أنّه تمّ إسعاف جميع المصابين إلى مستشفى الدويم، واستنفرت جامعة بخت الرضا كوادرها الطبية وتم نقل المصابين والطلاب إلى الخرطوم لإجراء الكشوفات الطبية اللازمة، وذلك بحضور مدير الجامعة عماد الدين عرديب، وعدد من أسر الطلاب، بجانب عميد شؤون الطلاب وعميد كلية الهندسة مرتضى عبده محمد توم موسي مدير مركز الخدمات الطبية، ومسجل الكلية وعدد من أساتذة الكلية.

باج نيوز