ابشع جريمة في تاريخ السودان / قتلوا شابا ومثلوا بجثته بعد حرقها





لاتزال اسرة الشاب المقتول محمود الشكري الذي اغتيل في منطقة حفير مكي على أمتار من مدينة طابت بولايه الجزيرة في صدمة شديدة حيث استخدم المتهمون ابشع وسائل الغبن والقتل باستخدام سلاح ناري وساطور في بتر يد الشاب القتيل ولم تتوقف العصابة على ذلك بل قاموا بحرق العربة التي يقودها المجني عليه محمود الشكري ومنها قاموا بحمل المجني عليه لمسافه ٣٥٠متر من موقع الجريمة ووضع الجثة داخل (دكه) كبكبي وقاموا بحرق جثمان الشاب القتيل والتمثيل بجثمانه وكانت الجريمه قد وقعت في شهر رمضان ولم تتوصل شعبه مباحث ولايه الجزيرة وشعبة مباحث الحصاحيصا من إلقاء القبض على المتهمين لذا تطالب اسرة الشاب القتيل مدير الشرطة ووزير الداخلية الفريق اول عنان حامد والفريق مدثر عبدالرحمن بالتدخل لحل لغز جريمة مقتل ابن قبيلة الشكرية محمود الشكري والد الطفلتين رافه بطفلتيه لابد من فك طلاسم جريمه مقتل الشاب الخلوق الشكري

صحيفة الصيحة